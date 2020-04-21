«Это катастрофа, так грустно ещё не было никогда!» В Нижнем Тагиле из-за коронавируса навсегда закрываются рестораны, магазины и арт-пространство

С начала марта по 10 апреля в Нижнем Тагиле закрылись 190 ИП. При этом 150 предпринимателей прекратили свою деятельность ещё в марте, рассказали АН «Между строк» в центре «Мой бизнес». Триггерами для закрытия стали экономический кризис и введение режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Немалая часть бизнесменов сегодня ещё пытается сохранить построенное с нуля дело за счёт займов и собственных сбережений, но их хватит лишь на ближайшие недели. Что теряет Нижний Тагил и почему «полный коллапс в малом бизнесе ещё впереди», журналисту агентства рассказали предприниматели из разных сфер деятельности.

Тагильчанка Ирина Косач три года держала парикмахерскую «Дина» на Красном Камне. Бизнес успешно развивался, несмотря на высокую конкуренцию на рынке. Но после введения карантина выручка резко упала, а арендодатель отказался идти навстречу и согласиться на отсрочку или снижение платы за пользование помещениями в сотню квадратных метров.

«Сейчас ситуация аховая, — признаётся Ирина Косач. — Парикмахерским разрешили открыться, но за день к нам приходят лишь два-три человека. Стрижка в среднем стоит 300 рублей. Мы не вывозим аренду, арендодатель кавказкой национальности, и он вообще не понимает наших тонкостей. Мне сейчас придётся писать ему расписку о долге, который я должна буду выплатить ему после закрытия. Сегодня этой суммы денег у меня нет. Нужно оплатить ещё все коммунальные счета, это 20 с лишним тысяч рублей».

Бизнес был организован таким образом, что каждый мастер, зарегистрированный как ИП, брал у Ирины Косач в субаренду место в парикмахерской, а все заработанные деньги оставлял себе.

«До мая у нас работают мастера, у которых дети, которым сейчас нечего есть, им просто не на что жить. Я их попросила отдать за аренду столько, сколько они могут. Хотя раньше была определённая сумма всегда. Когда ситуация наладится, заберу из гаража кресла и всё остальное оборудование и буду искать какое-то новое помещение, более маленькое. И те люди, которые сегодня идут за мной, они вернутся и будут работать со мной. Я девочек не брошу никогда в жизни, мы столько вместе прошли», — рассказывает Ирина Косач.

С 1 мая навсегда закрывается магазин товаров для рукоделия и подарков ручной работы «КвATRира» на улице Карла Маркса.

В «КвARTиру» тагильские мастера приносили свои уникальные творения для продажи. В пространстве также проводились мастер-классы.

«Ой, как печально это, у нас в городе просто некуда уже выставлять свои изделия, негде купить материалы для творчества, которые срочно нужны, — пишет в группе “КвARTиры” в соцсетях рукодельница Екатерина Немытова. — И ваш чудесный магазин закрывает свои двери... Ужасно печально, что в этом сером городе закрывается последняя искорка тепла, уюта, творчества, вдохновения... Но понимаю, что у каждого есть свои обстоятельства, чтобы идти на такой шаг, для вас тоже это тяжело».

Перед закрытием создатели «КвARTиры» распродают товары для творчества и рукоделия со скидками до 70%, а также мебель — стеллажи, витрины, стулья и кресла.

Предпринимателю Владиславу Маврину пришлось закрыть на неопределённый срок сразу несколько своих бизнес-проектов — батутный парк в ТЦ «Малина», а также планетарий, который работал по договорённости со школами и детскими лагерями. Все сотрудники на данный момент распущены.

«Всё закрылось. И неизвестно, когда откроется. Для батутного парка мы арендуем небольшую территорию. Послаблений по аренде пока нет, но здесь убытки небольшие. Сильно пострадал планетарий. Из-за карантина неясно, будут ли работать лагеря, а если будут, то когда. Скорее всего, до следующего учебного года не откроется ни одна школа. Этот бизнес у меня сезонный, поэтому убытки колоссальные», — признаётся предприниматель.

Закрыт и парфюмерный бутик Владислава Маврина на улице Садовой. Сейчас предприниматель пытается продавать продукцию онлайн, но заказов очень мало.

Директор компании «Полиграфист», которая работает в Нижнем Тагиле с 1991 года, Александр Захаров закрыл на улице Пархоменко книжный магазин «Буква». Исчезла с улицы и полюбившаяся жителям города скульптура — сидящая на портфеле собака, символ торговых точек организации. Закрыли «Букву», по словам Захарова, потому, что её содержание сейчас экономически нецелесообразно.

«“Буква” была у нас в аренде. Арендодатель, конечно, снизил плату, но она всё равно осталась. При этом все наши магазины сейчас закрыты, продавцы не работают, сидят на минимальной зарплате. Дети последние полтора месяца находятся дома, детские вещи особо не нужны. Вот и результат. Куда мне теперь девать троих сотрудников, я не знаю. Пока они сидят дома за мой счёт, никто мне никаких денег на выплату им заработной платы не дал. Президент нам обещал поддержку, но по факту это всё осталось только на уровне разговоров», — говорит Александр Захаров, добавляя, что всего у него сейчас 38 сотрудников.

В ближайшее время предприниматель планирует закрыть также торговую точку на Гальянке. Её сохранение возможно только в том случае, если арендодатель сильно снизит или уберёт арендную плату на тот период, пока ситуация на рынке не стабилизируется.

«У меня ещё есть работа по предприятиям, — говорит предприниматель. — Здесь у нас товарооборот упал в четыре раза. Во-первых, бюджетные организации закрыты, потребность в товарах отпала. Ну и другие предприятия стараются экономить сегодня на тратах, которые не являются первоочередными. Мы какие-то деньги получаем, но все они сейчас идут на оплату налогов. Их ведь никто не отменил, и государство нам ни копеечки не дало. Где наше государство сейчас — непонятно, я его не вижу вообще. Где это всё могучее и кипучее? Оно всё сдулось одномоментно, этот пузырь под названием “государство”, в котором я живу и которому плачу налоги. Где оно?!»

По словам предпринимателя, печально не то, что происходит на рынке сейчас, а отсутствие каких-либо перспектив на ближайшее будущее. Потому что даже после смягчения режима карантина в начале мая дети в школу в этом учебном году уже не пойдут, а потребность в детских товарах появится лишь в августе. «Полный коллапс в малом бизнесе ещё впереди», считает Александр Захаров.

«Вырисовывается крайне безрадостная картина. Покупательная способность не то что снизится, она провалится, — отмечает Александр Захаров. — Зачем родителям что-то покупать для детей, если они в школу не ходят, когда денег на еду даже нет? У многих людей куча всяких разных кредитов. Какие-то банки пошли навстречу — например, “СМП Банк” (у меня там кредит) все платежи, которые были в апреле, перенёс на 6 мая. Это хорошо, но где 6 мая взять деньги? А у людей в среднем по два кредита сейчас. Во многих семьях, где есть дети, и муж, и жена сидят дома на минималках. На 21 тысячу рублей вчетвером прожить очень проблематично. Встать на учёт в Центр занятости люди не могут по две недели, сотрудники не успевают обрабатывать все заявления. Это катастрофа, так грустно на самом деле ещё не было никогда!»

«Додо Пицце» из-за экономии средств пришлось временно закрыть свою пиццерию на Гальянке и «перекинуть» персонал в другую точку, в центре города. Это позволило сохранить коллектив, усилить работу по доставке пиццы и минимизировать убытки, рассказывает Виктор Куклин, который открыл пиццерии «Додо» в Нижнем Тагиле.

«Закрыли точку, потому что объёма доставки было недостаточно для того, чтобы содержать всех людей. У самого заведения есть 100% выручки [в обычное время]. Они позволяют нам платить за аренду и электричество, сотрудникам платить зарплату. Когда зал закрылся, половина выручки пропала. Половина выручки также пропала и на пр. Ленина. Поэтому мы перенесли всю доставку на пр. Ленина. Всех сотрудников также отправили работать туда. На Ленина сейчас идёт интенсивная работа, плотная, хорошая, там много курьеров. При этом аренду за помещения на Гальянке нам никто не убрал, её лишь снизили на 25%. Продажи в целом по сети упали на треть. Но если не брать в расчёт закрытие ТРЦ Depo и нашей точки там, то снижение покажет лишь 15%», — рассказывает Виктор Куклин.

На грани закрытия находится акваклуб «Пингвинята», управляющий бассейнами в детских садах № 105 и № 199 в Нижнем Тагиле. В реконструкцию муниципальных помещений и замену коммуникаций его владельцы Юлия и Максим Смирновы вложили более 7 млн рублей. Сейчас объекты не приносят никакой прибыли, но кредитные обязательства, а также необходимость выдать зарплату сотрудникам и оплатить аренду помещений никуда не делись.

«У нас 100% коллектива сохранено, — говорит Максим Смирнов. — Зарплату выдаём из своих запасов и займов. Но есть и кредиты, которые были взяты в банках на ремонтные работы. Сейчас рассылаем письма, сообщаем, что нам не с чего платить за аренду и коммуналку. Здесь нас сильно за жабры пока не берут, муниципалитет дал отсрочку на полгода. Что будет дальше, пока неизвестно».

В начале апреля долларовый миллиардер Игорь Рыбаков во время своего прямого эфира на YouTube посоветовал Смирновым как можно скорее начать процесс банкротства и избавиться от дела. Но предпринимателям жаль бросать поднятый с нуля социальный бизнес. Ещё месяц они будут пытаться сохранить дело за счёт своих сбережений и займов и ждать, что власти бросят им спасательный круг в виде дополнительных мер поддержки.

«Месяц ещё поживём, подождём, что нам глава государства скажет. Мы же, предприниматели, оптимисты, до последнего верим в лучшее. Мечтаем сохранить это всё, потому что очень много труда, сил и нервов вложено в это всё. Только запустились, да и проектов таких в городе сегодня немного. Родители детей-инвалидов каждый день пишут нам и спрашивают, когда мы откроемся, просят по-тихому провести. Для них по-тихому, а нам это грозит приостановлением деятельности и штрафами. Месяц мы проживём, а потом всё, сухари сушить будем», — признаётся Максим Смирнов.

В последний момент отказались от идеи закрытия создатели детского центра «Играй город», которым пришлось полностью перекраивать бизнес-модель, чтобы сохранить созданное 7 лет назад дело. Предпринимателям удалось договориться с арендодателями о разумных условиях сотрудничества в период распространения коронавируса.

«Они сказали, что всё понимают и у них нет цели загонять нас в долги, — говорит одна из создательниц проекта Светлана Пичугина. — Очень им благодарны. Адекватные арендодатели — это сейчас очень важно. Сказали, что дальше будут смотреть по ситуации. Поэтому пока мы платим за коммуналку около пяти тысяч рублей и за охрану две тысячи рублей. Записали серию промороликов про онлайн-квесты, экспресс-поздравления, доставку гелиевых шаров, шаров-сюрпризов. Работаем с заказчиками на конец апреля, предлагаем их предоплату использовать на эти форматы поздравлений. Примерно 50% уже соглашаются. Появляются первые заказы и звонки от новых клиентов. Это радует!»

По информации АН «Между строк», после снятия карантина в Нижнем Тагиле также больше не откроется чайхана «Инжир».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».