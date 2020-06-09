«Всё грустно». В Нижнем Тагиле предприниматели в разгар пандемии коронавируса продают груминг-салоны, детские центры, бары и стоматологии (ОБЗОР)

В разгар пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 предприниматели массово продают свой бизнес на Avito и уезжают из Нижнего Тагила. Сайт пестрит объявлениями о продаже детских центров, стоматологий, баров и кафе, а также магазинов. Из-за запрета федеральных и региональных властей на работу во время введённого режима самоизоляции многие компании ушли в убыток и погрязли в долгах. Теперь даже снятие ограничений не поможет им остаться на плаву, так как количество посетителей и средний чек станут значительно ниже, чем в 2019 году. Какие заведения в ближайшее время сменят своих владельцев и, возможно, профиль — читайте ниже в обзоре АН «Между строк». Для него мы постарались выбрать самые свежие и интересные объявления.

7 июня на Avito появилось объявление о продаже бара «Гора». Владельцем одного из самых популярных заведений у творческой молодёжной тусовки Нижнего Тагила можно стать за 2,5 млн рублей.

«Это место общения, авторской кухни, красивых напитков и зажигательных танцев. Это тот самый бар за углом, где читают стихи, дают живые концерты, а в ночной уикенд звучит лучшая электронная музыка. Самый позитивный бар за углом», — отмечается в описании заведения.

Создал бар «Гора» диджей Чингиз Шабанов. В 2018 году он продал своё заведение 36-летнему управляющему крупного магазина бытовой техники и также диджею Антону Нургалееву. Тот сохранил концепцию заведения и полюбившиеся посетителям бара мероприятия: концерты, сеты местных и приглашённых диджеев, презентации альбомов и книг, поэтические вечеринки.

В конце марта этого года бар «Гора» закрылся для посетителей после подписания свердловским губернатором Евгением Куйвашевым постановления о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите уральцев от коронавируса. За неделю до этого повара обновили меню.

Владелец бара Антон Нургалеев отказался комментировать АН «Между строк» своё решение о продаже бизнеса, отметив лишь, что всё «на самом деле грустно».

За 250 тысяч рублей продаётся кулинария в центре Нижнего Тагила, за 7 млн рублей — семейный бизнес в виде кафе, расположенного в живописном месте на горе Шихан, в районе берега реки Тагил. В комплекс входят: закусочная с тремя залами, здание охраны в виде сторожевой башни, фонтан с прилегающей благоустроенной территорией. Там же находится один из новых символов города — памятник покровителям супружеской жизни святым Петру и Февронии.

Ранее создатель популярного места отдыха тагильчан Александр Кубышев пытался продать кафе за 16 млн рублей, но в период экономического кризиса и из-за отсутствия покупателей начальная цена снизилась более чем в два раза.

Напомним, Александр Кубышев в прежние годы считался одним из самых уважаемых благотворителей города. Бизнесмен каждый год получал благодарственные письма чиновников за «большой личный вклад» в преображение территории, переданной ему муниципалитетом в аренду. Однако отношение чиновников к предпринимателю резко изменилось после того, как гора Шихан попала в зону будущей застройки второй очереди парка «Народный».

В начале июня в интернете появилась информация о продаже детского развлекательного центра «Егоза» на Гальянке за 890 тысяч рублей. В объявлении на Avito отмечается, что бизнес является успешно действующим. Правда, представители центра, который проработал в Нижнем Тагиле всего полтора года, признались АН «Между строк», что причиной его продажи стала именно пандемия коронавируса. Пытаться спасти дело за счёт проведения онлайн-мероприятий его владельцы не стали. Последняя запись в группе «Егоза» в соцсети «ВКонтакте» датируется 27 марта.

Детский центр занимает 170 квадратных метров, имеет игровую зону с тематическим наполнением, сухой бассейн, горки, батут, лабиринт и аэрохоккей. Также в наличии большое количество костюмов и реквизита для аниматоров.

«Есть возможности для дальнейшего развития. Детский развлекательный центр находится в центре спального района. Низкая арендная ставка, действующие страницы в соцсетях, постоянная клиентская база. Все процессы отлажены, установлено видеонаблюдение. Полностью отвечает всем требованиям и не требует дополнительных вложений», — говорится в объявлении.

За меньшую сумму, 350 тысяч рублей, в Нижнем Тагиле сейчас можно купить кальянную на Вагонке. Потенциальному покупателю предлагаются кальяны, музыкальное оборудование, возможность сотрудничества с тремя диджеями и раскрученные соцсети. Ремонт, по словам владельца точки, не требуется: взял — и работай. Сам предприниматель в ближайшее время будет развивать бизнес в Екатеринбурге, а не в Нижнем Тагиле.

«Хорошая кальянная, в моих руках была год, — пишет владелец заведения. — За год было много работы, так как поднимать всё приходилось с нуля. Сейчас у кальянной есть много постоянных посетителей, только на них можно делать выходные. Отзывы по кальянной за год очень хорошие, почитайте где угодно. Работали только на топовых табаках. Поставки из Екатеринбурга бесплатные. Охрана и видеонаблюдение имеются. Есть также отдельная комната, где можно сделать ВИП-зону или игровую. Но самое главное — аренда невысокая по сравнению с другими заведениями с такой квадратурой (120 квадратных метров)», — отмечает хозяин кальянной.

На время карантина кальянная полностью не прекращала работу. Кальяны можно было взять в аренду, а табак купить по предзаказу.

850 тысяч рублей просит предприниматель за продажу кафе-столовой, которое проработало на Гальянке 12 лет и имеет 60 посадочных мест. Действующее и прибыльное (вероятно, в докоронавирусное время) заведение соответствует санитарным и пожарным нормам, укомплектовано всем необходимым оборудованием и мебелью. В объявлении отмечается, что благодаря удачному расположению столовая приносит хороший доход в любое время года и при любой финансовой ситуации в стране.

«В кризисные времена идёт снижение клиентов в дорогом общепите и рост клиентов в сфере недорогого общепита. Поэтому приобретение столовой, пожалуй, одно из лучших вложений на сегодня из готового бизнеса. Арендная ставка — всего 50 тысяч рублей, что позволяет минимизировать риски выхода в минус даже в слабые месяцы», — говорится в объявлении на Avito.

Журналисту агентства владельцы сообщили, что продажа кафе связана не с пандемией и коронакризисом, а с решением сделать упор на развитии бизнеса в другом городе.

Разместил в интернете объявление о продаже бизнеса и хозяин шаурмячной на улице Победы. Стоимость — 450 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что затраты в месяц на аренду павильона площадью 14 квадратных метров будут составлять 13 700 рублей, на оплату коммунальных услуг — 2000 рублей.

«Место проходимое, есть отдельный выход. Можно работать круглосуточно. Имеются централизованное отопление, горячая и холодная вода, канализация. Бизнес работающий и приносящий доход. Всё необходимое оборудование имеется», — говорится на Avito.

Во время разговора с журналистом АН «Между строк» владелец точки заявил, что продаст заведение только в том случае, если найдёт достойного покупателя, пока он приценивается, определяет реальную стоимость бизнеса на рынке.

«Конечно, пандемия сыграла свою роль. Народу сейчас меньше приходит, многие на самоизоляции дома сидят. Средний чек упал», — признался хозяин шаурмячной Гафиз.

Нелегко в период самоизоляции пришлось и частным стоматологиям. Сейчас, например, продаётся стоматология на Вые, состоящая из двух кабинетов и лаборатории. Цена вопроса — 3 млн рублей.

За действующий магазин натуральной косметики от российских производителей «Лавка красоты» в самом центре Нижнего Тагила нужно заплатить 680 тысяч рублей. В августе этого года ему исполнится три года. За это время ассортимент магазина расширился с двух марок до десяти.

«Смело преодолели кризис карантина, сохраняя доход, и даже расширили ассортимент в этот период. Покупателю достанется весь товар (более 1000 наименований), оборудование (стеллажи в зале и подсобном помещении, вывеска на металлокаркасе с подсветкой, онлайн-касса), аккаунты в соцсетях. Помещение в аренде, с собственником приятно иметь дело. Задача нового владельца — только поддерживать авторитет и развиваться. Причина продажи — переезд», — говорится в объявлении.

Один миллион рублей просит владелец зоосалона, который работает на Вагонке более четырёх лет и приносит от 100 тысяч рублей дохода в месяц. К нему прилагается интернет-магазин и уже сформированная база постоянных клиентов. Основной ассортимент продаж — корма для собак и кошек. Своё желание передать магазин в другие руки его хозяин объясняет занятостью в других проектах.

«Продажа несрочная. Готов рассмотреть работу в партнёрстве для тех, кто хочет попробовать себя в бизнесе, ничем не рискуя. Бизнес налажен на работу по удалёнке, поэтому подойдёт для дополнительных инвестиций без полного участия. Также можно участвовать в работе и продвижении, на 100% увеличивая доходы. Возможна рассрочка», — отмечает предприниматель.

На Красном Камне за 790 тысяч рублей продаётся действующий груминг-салон, который открылся только в сентябре 2019 года. В арендованных помещениях сделан дорогой ремонт и перепланировка. Бизнес работает по франшизе. Имеются столы для груминга, клетки, компрессор, стойка-ресепшн и другое необходимое оборудование.

«В данный момент открыто больше 20 салонов по России. Работает команда профессиональных грумеров. Есть группа во “Вконтакте”, страница в “Инстаграме”, свой сайт. У сети салонов свой бухгалтер, маркетолог, HR-специалист. Налажены связи с зоомагазинами Тагила и Екатеринбурга. Открывал салон для жены, но ей оказалось неинтересно. Проживаю в Екатеринбурге, поэтому все встречи и просмотры по предварительной договорённости. Продаю намного дешевле, чем вложил денег, потому что основной бизнес никак не связан с грумингом и заниматься салоном нет времени», — пишет предприниматель на Avito.

Отметим, по данным налоговой инспекции, всего в апреле и мае в Нижнем Тагиле закрылось более 100 ИП.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».