Бизнесмена, подарившего тагильским молодожёнам Петра и Февронию, выгоняют с Шихана вместе с памятником

Уже до конца 2018 года жители Нижнего Тагила, и прежде всего молодожёны, могут лишиться одного из новых символов города — памятника покровителям супружеской жизни святым Петру и Февронии на горе Шихан. Ещё пару лет назад инициатор благоустройства этого участка в заброшенной пойме реки Тагил Александр Кубышев считался одним из самых уважаемых благотворителей города. Бизнесмен, владеющий на Шихане кафе, каждый год получал благодарственные письма чиновников за «большой личный вклад» в преображение территории, переданной ему муниципалитетом в аренду. Всё изменилось примерно год назад, когда мэрия начала строить парк «Народный», вторая очередь которого должна затронуть и Шихан.

«Шихан — уникальное место, правда, испорченное установкой отдельных промышленных и гражданских объектов. Благоустраивать территорию в пойме реки Тагил необходимо в комплексе. Для этого нужно перенести четыре опоры ЛЭП. Будем добиваться от собственника, чтобы он занимался этим вопросом. Необходимо также разобраться с арендой земли на данной территории, чтобы на историческом для города месте не появлялось коммерческих объектов», — заявил на рабочем совещании по экологии в августе 2017 года мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.



А. Кубышев и С. Носов на горе Шихан в январе 2015 г. Фото: ИА «Все новости»



За два месяца до этого совещания Александру Кубышеву не разрешили изменить вид разрешённого использования участка площадью 3 гектара, и уже почти год предприниматель пытается, по его словам, привести документы в порядок и получить от чиновников добро на продолжение дела своей жизни.

«У него заканчивается аренда — часть участков в этом году, часть, по-моему, в следующем. В прошлом году он пытался поменять по участкам разрешённый вид использования, но горожане вынесли отрицательное решение на публичных слушаниях. Вообще эти участки ему предоставлялись для развития парковой зоны, и строить на них бизнес-империю, я считаю, неправильно», — прокомментировал АН «Между строк» начальник управления архитектуры Константин Никкель.

О какой бизнес-империи говорит главный архитектор города, Кубышев не понимает. По его словам, проект благоустройства Шихана всегда был для него филантропическим, а больша́я часть прибыли с кафе тратилась на содержание и развитие комплекса.

«Бизнес-империя? Я 10 лет жизни этому отдал, я квартиры продал, машины, чтобы это всё появилось. Я не приравниваю себя к великим людям каким-то, но, когда я прихожу к Никкелю, а он мне говорит, что я ничего не сделал… Столько лет все были довольны, а теперь появился парк “Народный”, который начали использовать как повод. Хорошо, стройте его, всё прошлое лето делали первую очередь всем городом — и то не доделали. А я в одиночку Шиханом занимаюсь, на свои деньги. Чем он им мешает, что они тут хотят сделать? Я не понимаю», — говорит предприниматель.

Видео с официального сайта кафе «Шихан»

Почему чиновники и лично мэр Сергей Носов стали отзываться о его заслугах в негативном ключе, Кубышев тоже не знает. Прямых конфликтов с главой города у него никогда не было, впрочем, по словам бизнесмена, нет и влиятельных покровителей.

«Когда Носов сюда несколько лет назад приезжал и его две свадьбы начали обнимать, он был очень доволен. Сергей Константинович мне благодарности раньше давал, каждый год я за цветочное оформление получаю грамоты. Понятно, что не всё идеально, но грязь ведь можно и под гвоздём найти. Я хочу этим дальше заниматься. Мне сложно даже представить, что меня в октябре, когда закончится аренда, выгонят. Обидно ли мне? Какая обида?! Это 10 лет моей жизни…» — говорит Кубышев.

В управлении архитектуры возможность продления договоров аренды с предпринимателем, похоже, уже не рассматривают.

«Планы города относительно Шихана такие же, как были раньше. Будем продолжать парк “Народный”: обустраивать пешеходные дорожки, устанавливать малые архитектурные формы, смотровую площадку», — объясняет Константин Никкель.

Памятник Петру и Февронии, установленный на Шихане в 2010 году, Александр Кубышев, скорее всего, должен будет демонтировать. Как пояснил АН «Между строк» Константин Никкель, в настоящее время право собственности на скульптуру никак не оформлено, то есть формально его на муниципальной земле не существует.

«По договору участок он должен вернуть городу без памятника, то есть по закону Кубышев должен его демонтировать и вывезти. Если от него поступит предложение передать скульптуру городу, чтобы оставить здесь или установить в другом месте, то, думаю, город рассмотрит это предложение. Хотя лично я, как главный архитектор, считаю его художественную ценность спорной», — добавил Константин Никкель.

Художественная ценность скульптуры, по словам Кубышева, была установлена ещё несколько лет назад.

«У меня же проект есть согласованный. Вы что думаете, я это всё без всякого разрешения тут установил? Это же особо охраняемая зона, кто бы мне разрешил. Что касается художественной ценности, то у меня есть комиссионный отзыв пяти лиц от нашего музея, которые говорят, что установка данной скульптуры на этом месте своевременна и уместна. А главное — это отзывы жителей нашего города. У этой скульптуры назначают свидания, потом приезжают сюда молодожёнами, а потом на годовщины опускают записочки и просят семейного счастья», — рассказывает бизнесмен.

Один из авторов памятника известный тагильский скульптор Александр Иванов также считает, что вопрос ценности для города скульптуры должны решать горожане, но и не паникует по поводу её возможного демонтажа.

«Хозяин скульптуры — Кубышев, поэтому он вправе ей распоряжаться по своему усмотрению. Я её сделал, уж не знаю, счастье она ему принесла или нет. Как автора меня не оскорбит, если её решат убрать, у меня 200 скульптур в разных странах. Что теперь — за каждую переживать? А вот нужна она горожанам или нет, пусть они сами решают, опрос, наверное, надо какой-то провести», — прокомментировал один из авторов скульптуры Александр Иванов.



Скульпторы А. П. Барахвостов, А. И. Иванов и А. И. Мартынов на открытии памятника



Александр Кубышев при этом опровергает слова главного архитектора Нижнего Тагила, что памятник Петру и Февронии не оформлен. Предприниматель утверждает, что скульптура зарегистрирована в госреестре как «сооружение», владелец которого почему-то не указан.

«Хорошо, памятник я могу с собой забрать. А что мне делать с будкой охраны, лестницей, которые у меня в собственности?» — спрашивает Кубышев, который ещё надеется найти общий язык с администрацией и пока отрицает возможность судебного процесса с чиновниками за Шихан.

Впрочем, пути отхода Кубышев уже ищет. 16 апреля на «Авито» появилось объявление о срочной продаже кафе.

«Сегодня продаётся, а завтра могу и снять, это же такое дело. Я хочу продолжать заниматься парком, но администрация мне почему-то палки в колёса вставляет», — комментирует Кубышев объявление о продаже.

Все переговоры предприниматель пока ведёт с начальником управления архитектуры. На главу города, депутатов гордумы, СМИ, Русскую православную церковь, которая благословляла установку памятника, Кубышев выход не ищет.

«Я не слышал об этой проблеме. Если будет информация, мы, конечно, займёмся вопросом», — заявил АН «Между строк» спикер гордумы Алексей Пырин.

Председатель постоянной думской комиссии по бюджету Леонид Мартюшёв также не знает о конфликте бизнесмена и чиновников, хотя вспоминает, что такие проблемы у Александра Кубышева были всегда.