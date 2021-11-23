«Бизнес — это лучший проводник идей в мир». В Нижнем Тагиле студенты-дизайнеры и бизнесмены приняли участие в творческом форуме «Живые проекты» 

Студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна разработали для предпринимателей Нижнего Тагила фирменный стиль и варианты продукции, связанные с историей города и его идентичностью. Необычный эксперимент состоялся в минувшие выходные в рамках проектной смены по формированию региональной идентичности города «Живые проекты» (12+), инициированной центром «Мой бизнес».

В течение двух дней студенты-дизайнеры слушали приглашённых спикеров и работали над заданиями тагильских бизнесменов. За творчество на форуме отвечали преподаватели колледжа прикладного искусства и дизайна Ксения Ларина и Елисей Воврженчик. В проекте приняли участие 25 компаний малого и среднего бизнеса. Как рассказал руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, фонд забросил клич профессиональному сообществу — откликнулись молодые и творческие бизнесмены.

Идея формирования нового бренда Нижнего Тагила появилась летом 2021 года. В начале июля в центре «Мой бизнес» прошёл хакатон по разработке сувенирной продукции для художников и дизайнеров. Первое место организаторы тогда присудили проекту выпускника Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Родиона Абушаева «Индустриальный бог». Идея новой творческой сессии — «подружить» бизнес и дизайнеров на пути к созданию идентичности города.

«Мы пригласили не приезжих варягов-дизайнеров, а наших молодых ребят. У них ещё мышление не зашорено, они мыслят свободно, они не обременены традициями, поэтому могут придумать классные идеи. Та же идея с индустриальным богом очень классная, её нужно развивать. Почему в этой истории появился бизнес? Потому что бизнес — это лучший проводник идей в мир, он делает это через свой продукт, через рекламу, витрину. Мне кажется, мы сегодня бросили зерно, которое завтра прорастёт», — говорит Сергей Федореев.

В рамках двухдневной творческой сессии ребята разработали тематические открытки для арт-салона «Палитра», придумали уникальный принт для штор в детскую комнату по заказу компании Chernogorov Home, предложили вариант мотоэкипировки для компании «Вектор», а также идеи для инвестиционной платформы «ВДело» и магазина музыкальных инструментов Notami. Все проекты так или иначе были связаны с Нижним Тагилом, его историей и достопримечательностями.



Идея мерча для инвестплатформы «ВДело»



«Это было настоящее испытание. В такой короткий срок придумать идею, разработать её непросто. Наша команда работала над открытками для салона “Палитра”. Мы решили использовать образы Демидовых и Худояровых, а также тагильские промыслы», — рассказывает студентка второго курса Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Роксана Слепцова.

«На моём опыте такое происходит впервые, когда объединяются три мощные силы: бизнес, администрация и дизайнеры. Для меня особо значимо и ценно, когда мои выпускники и студенты получают реальные заказы. Потому что дизайн — это практика про социальную активность, потому что дизайнер — это тот человек, который делает хорошо для общества», — рассказывает преподаватель колледжа Оксана Ларина.

Предприниматели результатом двухдневной работы студентов тоже остались довольны. Так, создатель компании Chernogorov Home Константин Черногоров признался, что не ожидал такой самоотдачи от ребят. Он предложил разработать локальный принт для римской шторы в детскую комнату. Молодые дизайнеры решили использовать образы уральских животных: оленя, соболя, лисы.