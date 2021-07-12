Манси, заводы и индустриальный бог. Необычный проект выпускника филиала «строгановки» победил в творческом хакатоне центра «Мой бизнес»

В центре «Мой бизнес» Нижнего Тагила подвели итоги хакатона по разработке сувенирной продукции. В творческом форуме приняли участие 20 художников, дизайнеров и мастеров прикладного искусства, которые представили 11 проектов. Лучшей жюри назвало идею выпускника Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал МГХПА им. С. Г. Строганова) Родиона Абушаева.

Перед участниками хакатона стояла непростая задача — придумать территориальный бренд города, который по-новому раскроет Нижний Тагил и при этом будет вызывать чёткие ассоциации с его идентичностью. Организаторы предложили опираться на фразу «Тагил — лучше, чем ты думаешь».

«Один из заказчиков хакатона — сообщество предпринимателей, которым нужно от чего-то отталкиваться по части айдентики, которая будет характеризовать Нижний Тагил как культурно-индустриальный центр Урала. Второй заказчик — администрация города. Начиналось всё с того, что мы задумались: в городе много мастеров, и было бы классно их потенциал мобилизовать на создание нового образа города. Сувенирная продукция и предстоящий юбилей Нижнего Тагила — это хороший повод привлечь внимание к городу как со стороны горожан, так и всей страны», — говорит руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев.

В течение двух дней, 25 и 26 июня, эксперты рассказывали о трендах на рынке сувенирной продукции в городах России, целевой аудитории и возможных сценариях использования сувенира. А участники творческого конкурса представляли свои проекты. Среди них были традиционные сувениры, такие как тагильский поднос, и даже вкусные — например, конфеты «Рябина в шоколаде».

Самым необычным и взорвавшим аудиторию проектом стала дипломная работа выпускника Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Родиона Абушаева под названием «Индустриальный бог».

21-летний Родион Абушаев придумал визуальный образ, который вобрал в себя орнаменты коренных народов, населявших Нижний Тагил ещё до прихода Демидовых, и индустриальное наследие легендарных заводчиков. По словам парня, идея появилась после посещения старого музея-завода, который давно стал главным местом пленэров у студентов «строгановки». За свою дипломную работу Родион получил не только отлично на защите, но и приз творческого хакатона центра «Мой бизнес».

«Проект я готовил довольно долго, где-то года полтора. Изначально у меня было другое название — “Молись, добывай”, а сам проект был очень брутальным. Но мой преподаватель Оксана Владимировна наставила меня на верный путь, и получилось то, что получилось. Со старым проектом, скорее всего, я не победил бы», — рассказывает Родион.

Проект «Индустриальный бог» Родиона Абушаева Проект «Индустриальный бог» Родиона Абушаева Проект «Индустриальный бог» Родиона Абушаева Проект «Индустриальный бог» Родиона Абушаева Проект «Индустриальный бог» Родиона Абушаева

«Студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна с первого года обучения погружены в тему поиска и визуализации региональной идентичности. Задача преподавателей, в частности моя, — показать им, где искать, что из этого можно использовать в качестве графического месседжа. Исследуя с помощью коллег-историков орнаментальную культуру манси, мы обратили внимание на то, что она пластически соотносится с индустриальной графикой. Это становится очевидно, когда ты приходишь на завод, видишь металлические перекрытия, решётчатые крыши, которые составляют особую графическую ауру этого места. Как педагог, считаю, что такие небольшие открытия и являются для будущих дизайнеров пониманием того, какие составляющие у силы места. Мы уверены, что благодаря людям, которые визуализируют подобные идеи, Тагил может быть другим — таким, каким мы его видим. И здесь может лежать очень много посылов — не только природа и традиционное прикладное искусство Тагила, но и индустриальное наследие. Сделать всё это общественным достоянием — задача дизайнеров, тех кто несёт в массы визуальную культуру, тех, кто её отчасти формирует», — говорит преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Оксана Ларина.

Лисья гора, Демидовский завод, подносы, танки всегда будут главными символами Нижнего Тагила, но городу нужен и современный образ, считают организаторы хакатона. Разработанная студентом «строгановки» символика может быть размещена не только на сувенирной продукции (календарях, магнитах, ручках, кружках, сумках-шопперах), но и на фасадах домов, остановках общественного транспорта.

«Хочется, чтобы символика этого графического решения нашла отражение в городской айдентике. Как только мы увидели проект Родиона, я сразу представил, что это могут быть инсталляции в городе. Что-то типа буквы “П” в Перми. Эти инсталляции могут быть установлены возле реконструированного музея-заповедника либо в новых скверах, на набережной. Они могут стать, скажем так, местом поклонения, местом силы. Уличная мебель, остановки общественного транспорта — эти образы должны быть вплетены в жизнь города, эта графика должна стать рисунком нашего города», — считает бизнес-тренер, кандидат экономических наук, главный специалист по маркетинговым коммуникациям НТИ УрФУ Макс Щербинин.

Как заявляли ранее организаторы хакатона, призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей. Эти средства пойдут на выпуск тестовой партии сувенирной продукции, которая уже в этом году поступит в продажу.