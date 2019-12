The Bell: Самолётом за 43 млн долларов из расследования ФБК пользовался полпред Николай Цуканов

Журналисты The Bell обнаружили, что на бизнес-джете за 43 миллиона долларов, который принадлежал той же связанной с банком ВТБ компании, что и самолёты телеведущей Наили Аскер-заде и жены премьер-министра Светланы Медведевой, летали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и патриарх РПЦ Кирилл.

По данным издания, самолёт Gulfstream G450 в 2013–2016 годах принадлежал офшору Helter Management Ltd, который входил в группу ВТБ. В конце 2017 года самолёт перерегистрировали в Сан-Марино под номером T7-ZZZ. Диспетчерская служба Eurocontrol указывает прошлым оператором компанию Skyline Aviation SRL — из расследований Навального следует, что та же компания управляет бизнес-джетами, на которых летали ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде и жена председателя правительства России Светлана Медведева.

The Bell называет несколько чиновников администрации президента, которые могли пользоваться этим бизнес-джетом: по данным издания, на нём прилетал в Калининград занимающий в то время должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Кроме того, в декабре 2016 года самолёт прилетал в Комсомольск-на-Амуре, в тот же день туда прилетел вице-премьер Юрий Трутнев. Сейчас самолёт, как пишет The Bell, управляется компанией Otoba Assets Ltd, в открытых источниках информации о ней нет. По закону полпредства президента закупают услуги перевозок бизнес-джетами через госзакупки, однако компании Skyline Aviation SRL в базе госзакупок нет.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией выпустил два расследования, в которых рассказывалось в числе прочего о том, что Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде пользуются самолётами ориентировочной стоимостью в 4 млрд рублей, которые раньше принадлежали офшорам банка ВТБ.