ФБК рассказал о самолёте и яхте за 8 млрд рублей, принадлежащих телеведущей Наиле Аскер-заде (ВИДЕО)

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется самолётом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой под названием Sea&Us, сообщается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Авторы публикации утверждают, что предметы роскоши телеведущая получила от любовника — президента государственного банка ВТБ Андрея Костина.

По данным ФБК, Аскер-заде с 2018 года использует бизнес-джет, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас самолёт принадлежит офшорной компании, никак не связанной с ВТБ. Сотрудники фонда подтверждают связь Наили Аскер-заде с самолётом, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из её Instagram и все передвижения лайнера. Стоимость самолёта достигает 60 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей) или 28,9 миллиона рублей в месяц в случае его аренды на время приведённых в расследовании передвижений.

Фонд борьбы с коррупцией также утверждает, что у Аскер-заде есть 62-метровая яхта SEA&US, стоимость которой составляет 62 миллиона долларов (или почти 4 миллиарда рублей): её обнаружили, изучая передвижения самолёта Bombardier Global 6000. Чтобы подтвердить, что Наиля Аскер-заде находилась на SEA&US, авторы расследования сравнили фотографии яхты со снимками из Instagram телеведущей, где видны детали судна. В фонде отметили, что официально владелец яхты неизвестен — она анонимно оформлена на офшорную компанию.

Кроме того, в расследовании ФБК рассказал о недвижимости, которая принадлежит Наиле Аскер-заде: в двух выписках из Единого госреестра недвижимости сказано, что с 2015 года Наиля Вагиф кызы Аскер-заде владеет 53 сотками земли и домом площадью 923 квадратных метра в коттеджном посёлке «Жуковка-3» в Подмосковье. Стоимость дачи, по оценке фонда, составляет не менее 250 миллионов рублей. До Аскер-заде дачей владела офшорная компания «Ренангтон инвестментс», связанная, по данным ФБК, с другим офшором «Эралмор холдингс», на который записана квартира, ранее принадлежавшая главе ВТБ Андрею Костину.

Также в расследовании упоминаются две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве, о которых ранее писал «Проект»: в 2011 году Аскер-заде стала собственницей квартиры площадью 229 квадратных метров, а в 2014-м — 155-метровых апартаментов. В первом случае квартиру ей подарил руководитель «дочки» ВТБ на Кипре Кирилл Зимарин, второй квартирой до Аскер-заде в качестве юридического лица владел банк ВТБ. Также в собственности телеведущей, по данным ФБК, около четырёх месяцев находился участок земли на Рублёвке площадью почти 43 тысячи квадратных метров, землю оценивали в 2,8 миллиарда рублей. Сама журналистка отрицала связь с этим участком.

Ранее «Проект» писал, что у Наили Аскер-заде и Андрея Костина многолетний роман, сами они это не подтверждали. В апреле 2019 года «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых вместе упоминались президент ВТБ Андрей Костин и телеведущая. Тогда же издание Baza сообщило, что сервис «Яндекс.Дзен» удалил расследование о квартире, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем была оформлена на Аскер-заде.