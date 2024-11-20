В Нижнем Тагиле мэрия выставит на торги участок земли на месте бывшей воинской части 

Администрация города планирует выставить на торги часть земельного участка на улице Фрунзе, где прежде находилась воинская часть, а сейчас хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. В мэрии считают, что участок заинтересует предпринимателей для открытия здесь точки общепита.

«У нас есть небольшой участок рядом с будущим ФОКом. Он предназначен для объекта общественного питания. Я думаю, предприниматели понимают, что выгодно поставить объект общественного питания рядом с большим спортивным объектом и рядом с ДК “Юбилейный”. Думаю, это будет достаточно востребованный участок, за который будут конкурировать предприниматели», — рассказал в эфире «Тагил-ТВ» первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

Ранее администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на определение подрядчика, который займётся строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на месте бывшей воинской части на Вые. Стоимость контракта — 543 млн рублей.

Согласно проектной документации, главным объектом спорткомплекса будет являться универсальный спортивный зал, предназначенный для игры в волейбол и мини-футбол. Внутри здание будет оснащено спортивным оборудованием: стойками с сетками для волейбола, воротами для мини-футбола и тренировочными волейбольными площадками. Также на территории будет располагаться тренажёрный зал и плавательный бассейн.