Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на строительство спорткомплекса на месте бывшей воинской части на Вые, подрядчику готовы заплатить почти 550 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся строительством спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) на месте бывшей воинской части на Вые. По данным сайта государственных закупок, мэрия готова заплатить за работу 543 млн рублей. Заявки на конкурс принимают до 15 июля.

Согласно проектной документации, главным объектом спорткомплекса будет являться универсальный спортивный зал, предназначенный для игры в волейбол и мини-футбол. Внутри здание будет оснащено спортивным оборудованием: стойками с сетками для волейбола, воротами для мини-футбола и тренировочными волейбольными площадками. Также на территории СОКа будет располагаться тренажёрный зал и плавательный бассейн.

Чтобы заявиться на тендер, у компаний-участников должно быть право производить работы по строительному подряду в отношении объектов капитального строительства, а также опыт работы с подобными проектами.

Напомним, что в начале 2024 года на совещании с главой города было озвучено, что спортивное учреждение на улице Фрунзе будет готово к 2025 году.