На месте заброшенной воинской части на Вые в Нижнем Тагиле построят спортивно-оздоровительный комплекс

Администрация Нижнего Тагила решила построить на месте бывшей воинской части на Вые спортивно-оздоровительный комплекс (СОК). На совещании с главой города было озвучено, что учреждение будет готово к 2025 году. Специалисты приступили к подготовке документации по планировке территории, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году на работы выделят 280 млн рублей, общая стоимость спортивного комплекса может составить 500 млн рублей.

Новый СОК будет трёхэтажным, в планах — сделать его похожим на комплекс в парке Победы на ГГМ. В нём разместят 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, баню, тренажёрный и спортивные залы для волейбола и баскетбола. Также на совещании обсудили направление кибер-спорта, которое можно организовать в новом учреждении.

В мэрии считают, что с появлением нового комплекса получится разгрузить существующие спортивно-оздоровительные центры. Также в новом комплексе на Вые сделают удобную среду для людей с инвалидностью.

«У нас много хороших спортивных объектов в Нижнем Тагиле. Здесь проходят мероприятия всероссийского и даже международного уровня. Безусловно, мы разгрузим общеобразовательные школы, жители города также смогут заниматься спортом», — рассказала начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Для размещения гостей предлагают разные гостиницы города, но этого недостаточно. Так, по словам спортсменов, стоимость номеров в Demidov Plaza высокая. Рядом с новым СОКом хотят сделать гостиницу или хостел на 150 мест, а также точку общественного питания. Один из вариантов, по словам Владислава Пинаева, найти инвестора, который построит на этой территории гостиницу, в другом случае объект будут возводить за бюджетные средства. Рядом оборудуют парковку.

При этом от идеи построить на этой же территории детский сад в мэрии пока не отказываются.