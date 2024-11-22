В Нижнем Тагиле пенсионерка перевела телефонным мошенникам более миллиона рублей

60-летняя жительница Дзержинского района Нижнего Тагила стала жертвой мошенников, использовавших популярную схему для обмана и хищения денежных средств. Вечером пенсионерке позвонил незнакомец через мессенджер. Мужчина представился сотрудником мобильного оператора и сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи. Для этого он попросил назвать код из пришедшего ей на телефон SMS, чему женщина, игнорируя основные правила безопасности, поддалась. Следующий звонок также через мессенджер был уже со скрытого номера. На этот раз «представительница портала госуслуг» поинтересовалась, заходила ли женщина только что в свой личный кабинет, и, услышав отрицательный ответ, пообещала позже связаться.

Вскоре её вновь набрала некая Александра, представившаяся сотрудником Центробанка. Она сообщила, что сбережения женщины под угрозой, и предложила перевести средства на «безопасные» счета.

«Выслушав полученную информацию, обеспокоенная тагильчанка, следуя инструкциям незнакомки, сняла в банке со счёта все свои накопления, порядка 600 тысяч рублей, затем проехала в другой банк, где через банкомат при помощи созданной под руководством лжесотрудника финансовой организации виртуальной карты перевела все деньги на указанные ей номера счетов», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Следующий звонок пожилой тагильчанке поступил от «сотрудника ФСБ», который обвинил её в финансировании террористов. На следующее утро женщине снова позвонила «сотрудница Центробанка», утверждая, что на её имя оформлены кредиты. Она настаивала на продаже автомобиля и переводе 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». Лишь на следующий день, обсудив ситуацию с подругой, женщина осознала, что стала жертвой обмана.

«Сотрудники полиции уверены, что подобных ситуаций и потери денежных средств можно избежать, соблюдая несложные правила безопасности, о которых правоохранители постоянно напоминают жителям города при личных беседах, во время проведения профилактических мероприятий по предупреждению дистанционных преступлений в трудовых коллективах, распространяя памятки с необходимыми рекомендациями. Самое простое правило — не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров, тем более если они осуществляются через мессенджеры. Ни под каким предлогом не передавайте незнакомым людям номера банковских карт, коды на оборотной стороне карты или приходящие в SMS. Просьбы о таких манипуляциях должны насторожить и убедить прекратить разговор. Запомните: не существует никаких безопасных или резервных счетов, проверяйте всю информацию при личном обращении в финансовую организацию», — напоминают в полиции.