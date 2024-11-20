Участок трассы Казань — Екатеринбург от города Дюртюли до посёлка Ачит сдадут на полгода позже из-за погоды

Уральский участок трассы Казань — Екатеринбург от города Дюртюли до посёлка Ачит сдадут на полгода позже из-за сложных погодных условий, пишет РБК.

Закончить строительство планировали к осени 2024 года, но сейчас срок сдачи объекта передвинули на июль 2025 года. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, на перенос сроков строительства повлияла погода. Временные пути, по которым перевозили материалы, возводили из местных грунтов — глины. Из-за обильных дождей дороги часто размывало, и это усложнило строителям работу.

В целом же, отметил Петушенко, готовность основных участков трассы составляет 90%. Длина участка от города Дюртюли до посёлка Ачит — 275 км. Стоимость работ — 260 млрд рублей.