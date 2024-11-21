Тагильские исправительные колонии — лидеры по производству гражданской продукции (ВИДЕО)

На 2,6 млрд рублей произвели продукции осуждённые исправительных колоний Нижнего Тагила с начала текущего года. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Лидером по этому показателю среди всех пенитенциарных учреждений России стала тагильская ИК-12, которая изготовила и продала продукции на 1,5 млрд рублей. На втором месте ИК-13, там заработали 340 млн рублей, в ЛИУ-51 — 255 млн рублей, в ИК-6 — 222 млн рублей, в ИК-5 — 151 млн рублей.

«В тагильских колониях производят изделия металлообработки, корпусную и офисную мебель, швейную продукцию, товары широкого потребления, поддоны, топливные гранулы и др. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН с начала года произвели продукции на 3,7 млрд рублей», — отметили в региональном ГУФСИН.