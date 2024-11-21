Бывший глава Тагилстроевского района Нижнего Тагила Денис Парамонов уехал на СВО

Экс-глава Тагилстроевского района и бывший руководитель МУП «Тагилэнерго» Денис Парамонов уехал в зону специальной военной операции. По словам источника АН «Между строк», Парамонов отправился добровольцем на СВО в октябре этого года.

Напомним, Парамонов занимал должность главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила с 1 апреля 2016 года по январь 2022 года. Затем он был назначен руководителем МУП «Тагилэнерго», где проработал до 29 марта 2024 года.

По неподтверждённой информации, у бывшего чиновника так и не сложились отношения с действующим главой города Владиславом Пинаевым, из-за чего Денис Парамонов испытывал проблемы с трудоустройством.