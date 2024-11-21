А вы знаете, кто на самом деле создал «танк Победы» — легендарный Т-34? 

Долгое время, начиная с 1980-х годов, считалось, что танк Т-34 является детищем конструктора Михаила Ильича Кошкина, который возглавлял конструкторское бюро Харьковского завода с 1937 по 1940 год. Но это далеко не так. Михаил Ильич принял руководство КБ в то время, когда работа над новым танком уже шла полным ходом. А человеком, который с самого начала занимался разработкой «тридцатьчетвёрки», был конструктор Александр Морозов.

Александр Александрович Морозов родился 16 (29) октября 1904 года в селе Бежица, что ныне находится в черте города Брянска. Мать будущего конструктора была домохозяйкой, отец работал слесарем на Брянском рельсопрокатном заводе. В семье, кроме Александра, было ещё трое детей — Анна, Вера и Николай. Незадолго до начала Первой мировой войны семья переехала в Харьков. Александр Морозов окончил начальную школу, а затем реальное училище. В возрасте 15 лет он устроился на Харьковский паровозостроительный завод переписчиком-копировальщиком, а с мая 1923 года стал работать чертёжником-конструктором тракторно-технической конторы при заводе. Принимал участие в разработке первого советского гусеничного трактора «Коммунар».

После службы в армии он отучился на вечернем отделении Харьковского машиностроительного техникума и был переведён в конструкторскую группу, которая занималась разработкой танков Т-24, БТ-2, БТ-5, БТ-7. Здесь его и заметил присланный на усиление КБ из Ленинграда Михаил Ильич Кошкин и вскоре назначил своим заместителем. Сам Кошкин не был гениальным конструктором, но являлся прекрасным организатором, сумевшим сплотить коллектив КБ Харьковского завода и довести создание танка Т-34 до опытного образца. После смерти генерального конструктора его место занял Александр Морозов. Он же добивался запуска танка в серийное производство, он же возглавил КБ танкового завода № 183 с первых дней Великой Отечественной войны. Уже находясь в Нижнем Тагиле, конструкторское бюро под руководством Александра Александровича внедрило в серию модификацию «тридцатьчетвёрки» Т-34-85, разработало и довело до конвейера танки Т-54 и Т-64, которые до сих пор стоят на вооружении ряда стран. В 1951 году приказом из Москвы А. А. Морозов был назначен главным конструктором Харьковского завода, где и работал до выхода на пенсию. Умер Александр Александрович 14 июня 1979 года в Харькове.

В июне 1967 года в «Комсомольской правде» появилась большая статья, авторы которой главную роль в создании танка Т-34 приписывали Михаилу Кошкину. С тех пор упоминания об Александре Александровиче Морозове стали появляться всё реже и реже, а в годы перестройки и гласности некоторые журналисты и вовсе выставили его как заурядного конструктора, воспользовавшегося гением и славой Кошкина. Только в начале 2000-х доброе имя Морозова было восстановлено.

По материалам: газета «Горный край» от 10.06.2005, А. Ю. Ермолов «Танковая промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны», 2009 г., ISBN 978-5-94506-232-0.

Фото: А. А. Морозов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://static.wikia.nocookie.net/firearmcentral/images/8/80/Alyeksandr_Morosov.jpg/revision/latest?cb=20230617090052