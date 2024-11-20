В Нижнем Тагиле жильцов многоэтажки на Октябрьском проспекте напугала настенная надпись о взрыве газа

Сотрудники отдела полиции № 20 проводят проверку по сообщению жильцов дома № 1 на Октябрьском проспекте. По словам заявителей, накануне на фасаде их дома появились надписи, сделанные краской.

«Скоро этот дом взорвётся от газа? И ещё в Тагиле какие-то дома взорвутся от газа?» — написали неизвестные.

В соцсетях в комментариях под фотографией тагильчане осудили уличных вандалов, и даже тот факт, что написанное является не утверждением или угрозой, а вопросом, их не успокоил.

«Даже если это делают дети, нужно наказывать, чтоб неповадно было. Да и рисовать на зданиях, даже если это шутки, как минимум некрасиво. Так можно город превратить непонятно во что», — считает Ольга Лемова.

«Это уже не смешно. Люди не все отошли от новости с Вагонки, а тут такое дело неприятное», — отмечает Алексей Кузнецов.

Некоторые комментаторы не исключают, что это могут быть так называемые «коммунальные войны» между управляющими компаниями за право обслуживать дом.

«Опять же эта надпись конкретно говорит, откуда ноги растут. На других домах нет таких надписей, хозяева этих художников поставили им задачу жути на жильцов нагнать, а мозгами не поделились. А так-то это уже уголовка», — уверена Ирина Арсланова.