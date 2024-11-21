В Нижнем Тагиле школа выплатит 100 тысяч рублей ученице за травму пальца

7 сентября 2023 года ученица школы № 69 Нижнего Тагила на перемене серьёзно прищемила дверью туалета средний палец левой руки. Девочка была доставлена Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга, где ей сделали две операции под общим наркозом. Эксперты квалифицировали повреждения как повлекшие вред здоровью средней тяжести.

«Ребёнок испытывал длительный период времени после получения травмы и проведения операций болевые ощущения в травмированной области. Кроме того, несовершеннолетняя переживает до сих пор последствия травмы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство установило, что образовательным учреждением не созданы безопасные условия для получения образования и не приняты все необходимые меры для охраны здоровья обучающейся. Прокурор Тагилстроевского района направил в суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования, взыскав со школы № 69 в пользу несовершеннолетней 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.