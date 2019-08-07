«Проект»: Полной тёзке ведущей «России 1» Наиле Аскер-заде принадлежит недвижимость на 3 млрд рублей

Издание «Проект» обнаружило у полной тёзки ведущей «России 1» Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей.

По данным расследования «Проекта», в 2018 году полная тёзка Наили Аскер-заде стала собственником участка площадью 43 тысячи квадратных метров рядом с деревней Раздоры в подмосковном Барвихинском. По документам он имеет статус «для индивидуального жилищного строительства», примерная стоимость участка — 2,8 миллиарда рублей. Сама Аскер-заде заявила «Проекту», что это не её участок.

В одном из интервью ведущая говорила, что владеет одной квартирой, однако «Проект» выяснил, что в 2011 году она стала собственницей квартиры площадью 228 квадратных метров в 1-м Зачатьевском переулке, а в 2014-м ей в собственность перешла соседняя квартира площадью 155 квадратных метров. Общая стоимость недвижимости — 300 миллионов рублей. Первую квартиру Аскер-заде подарил полный тёзка руководителя кипрской «дочки» банка ВТБ Кирилла Зимарина, вторая квартира изначально принадлежала самому банку, затем она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а после — Аскер-заде. При этом зарплата топ-ведущих ВГТРК составляет несколько сотен тысяч рублей, заявил источник, близкий к руководству холдинга.

Кроме того, в списке участников Международного инвестиционного форума в Сочи в 2015 году Аскер-заде была указана как помощница президента — председателя банка ВТБ, то есть Андрея Костина. Имя ведущей также присутствовало в списке сотрудников компании En+, принадлежащей Олегу Дерипаске. В то же время ведущая отрицает работу в ВТБ и En+.

«Проект» обратил внимание и на то, что любая информация о связи Аскер-заде с Костиным и о её недвижимости блокируется Роскомнадзором по решению судов по иску ВТБ от сентября и ноября 2018 года. Бывший высокопоставленный госслужащий сообщил, что информация удаляется из-за того, что Костин беспокоится о своей декларации о доходах. Другой экс-чиновник сообщил, что глава ВТБ выступал против обязательного декларирования имущества и доходов главами госкомпаний, так как не хотел раскрывать информацию о своих детях. Андрей Костин не ответил на вопросы «Проекта», а пресс-служба ВТБ на официальный запрос ответила, что не будет общаться с незарегистрированным СМИ.