«Милорд, нужно больше флагов». Мэрия Нижнего Тагила купит ещё два триколора для флагштока за 480 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила через муниципальный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявила закупку ещё двух 16-метровых флагов для флагштока на улице Пархоменко. За оба полотнища ЦОДД готов заплатить 480 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «Все новости», в мэрии не смогли объяснить, зачем понадобились ещё два флага, но отметили, что срок службы полотен в неблагоприятных погодных условиях предсказать трудно.

Напомним, первый контракт на поставку трёх российских триколоров был разыгран в середине ноября. Начальная цена в 897 тысяч рублей (за три флага) была снижена одним из одиннадцати участников торгов до 188 тысяч рублей. Он и был признан победителем.

Напомним, осенью на 50-метровом флагштоке за 30 млн рублей порвался пополам флаг России. Тогда верхняя часть флага зацепилась за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине мачты. Торжественное открытие 50-метрового флагштока состоялось 9 августа на набережной Тагильского пруда. Он оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Размер полотна — 16,6 на 11,1 метра. Монтажом флагштока занималось МУП «Тагилдорстрой». Под флагштоком сделали гранитную площадку, объект обнесли забором высотой 1,2 метра. Также установили видеонаблюдение и подсветку.