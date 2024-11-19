В Екатеринбурге загорелась крыша поликлиники (ВИДЕО)

18 ноября около 13:20 в Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники № 2 Центральной городской клинической больницы № 3. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек, среди них 51 сотрудник медучреждения. Пожар был полностью потушен к 15:40. По предварительным данным, возгорание произошло из-за ремонтных работ, проводившихся на крыше здания, в результате чего загорелся утеплитель. Два сотрудника подрядной организации пострадали, одному из них понадобилась госпитализация.

Пожарно-спасательными подразделениями с крыши спасён один человек. К ликвидации возгорания привлекались 25 единиц спецтехники и 71 спасатель. Площадь пожара составила более 300 кв. м. Сообщается, что работа поликлиники возобновится сегодня во второй половине дня.