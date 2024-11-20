Общество

В Нижнем Тагиле мошенники предлагают помощь в сдаче на права и скидку 50% на обучение в автошколе

20.11.2024 17:54
В Нижнем Тагиле мошенники предлагают помощь в сдаче на права и скидку 50% на обучение в автошколе

Руководство тагильской автошколы «Джек» в соцсетях предупредило своих курсантов и выпускников, что от их имени в мессенджерах пишет неизвестный, который предлагает помощь в сдаче экзаменов, а также обучение со скидкой 50%.

«Данный человек никакого отношения к нашей автошколе не имеет. И мы никогда и никому не предлагали и предлагать не будем “помощь в сдаче экзаменов”. Что касается скидки в 50%, мы крайне редко разыгрываем такие сертификаты. В данный момент на руках нет ни одного сертификата с таким размером скидки», — заявили в автошколе.

Мужчина на фотографии профиля, с которого писал сообщения мошенник, действительно оказался автоинструктором, но из Тюмени. 

«Что тут скажешь? Мошенники используют мои фотографии с контакта», — пожаловался Никита Федоренко журналисту АН «Между строк».

 

Фото: ru.freepik.com, личная страница Никиты Федоренко
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