На Серовском тракте за вечер насмерть сбили двух пешеходов

Госавтоинспекция Свердловской области выясняет обстоятельства смертельных ДТП, которые произошли накануне на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Первый случай зарегистрирован в 17:20 в Верхнепышминском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель Haval F7, двигаясь в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм 56-летний мужчина-пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Второй случай произошёл в 20:30 в Невьянском районе, где водитель Hyundai Sonata допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели её перехода. В результате ДТП 47-летний мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В обоих случаях пешеходы двигались в нарушение ПДД по проезжей части, в условиях недостаточной видимости, в тёмной одежде без световозвращающих элементов, в связи с чем спровоцировали ДТП.

По фактам происшествий сотрудники органов внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе будет установлено, в каком состоянии находились участники в момент ДТП.

Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в установленных местах и обеспечивать свою видимость для автомобилистов с помощью световозвращателей. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными при движении в условиях плохой видимости, а также выбирать оптимальную скорость.