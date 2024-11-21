В Нижнем Тагиле скончался 22-летний парень, получивший тяжёлую травму в драке возле клуба «Огни Востока»  

Тагильчанин Илья Василевич, который получил тяжёлую травму в драке возле клуба «Огни Востока» на Садовой, 3 в Нижнем Тагиле, скончался в больнице. Ему было 22 года. Об этом написала его сестра Снежана Хритина на своей личной странице в соцсетях.

«Человека, который ударил моего брата, зовут Никита. Завтра у него день рождения, а моего брата больше нет. Так что желаю тебе, Никита, крепкого здоровья заранее. Я знаю, что мою страницу смотрят и передают ему информацию. Тебе всю жизнь с этим жить. Вчера со мной связался его адвокат и предложил деньги. Я отказалась, но мне всё равно перевели 20 тысяч рублей. Я вернула. Жизнь моего брата не стоит никаких денег. Никита сейчас находится на СВО, а не под следствием», — рассказала девушка.

Напомним, рано утром 2 ноября Илья Василевич отдыхал в клубе «Огни Востока» на Садовой, 3. Ближе к закрытию заведения у него завязался конфликт с неизвестным парнем, в ходе которого молодой человек получил удар и потерял сознание. Около двух недель он находился в больнице в тяжёлом состоянии — в коме.