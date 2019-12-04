ФБК нашёл частный самолёт у жены премьер-министра Дмитрия Медведева (ВИДЕО)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выпустил новое расследование, в котором рассказал о ещё одном самолёте, оформленном тем же способом, что и судно из предыдущего расследования о главе ВТБ Андрее Костине и телеведущей Наиле Аскер-заде. В видео Навальный сообщает, что самолёт через офшор принадлежит жене премьер-министра российского правительства Дмитрия Медведева Светлане.

«Госбанкиру так легко украсть самолёт для своей любовницы может быть только в одном случае: если он по этой же схеме ворует самолёты и для более влиятельных людей. Ну, таких, про которых никто не будет задавать вопросов, потому что это уже вроде и не воровство, а дело государственной важности. И мы, пользуясь тем, что часть отчётности есть в открытом доступе, стали смотреть, есть ли ещё самолёты, которые были оформлены на те же конторы, что и авиалайнер телеведущей Аскер-заде. И обнаружили, что ровно по такой же офшорной схеме у госбанка стащили ещё один самолёт. Большой, красивый и очень дорогой. И знаете, кто на нём летает? Наша старая знакомая по фильму "Он вам не Димон". Светлана Владимировна Медведева — жена Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра Российской Федерации и лидера правящей партии "Единая Россия"», — заявляет Алексей Навальный.

По его словам, самолёт Bombardier Global Express 5000 за 50 миллионов долларов, как и приписываемый Наиле Аскер-заде, сначала принадлежал ВТБ Лизингу, потом был продан офшору из Белиза IF COMPANY LIMITED, после чего оказался в пользовании у частного лица.

«Дальше чуть сложнее. Самолёт летает ОЧЕНЬ много. Он просто не вылезает из Европы, только в этом году он был там 39 раз. Из списка мест, где самолёт побывал за последние 4 года, мы выдёргиваем самые... нетрадиционные, что ли. Места, где прибытие высокого гостя на частном самолёте станет новостью. Оренбург нам подходит для этих целей идеально. Самолёт там был 8 октября 2015 года. Мы просто набираем в поиске по новостям "Оренбург", выбираем нужную дату и смотрим, чем же в тот день жил Оренбург. Оказывается, Светлана Медведева была в этот день в городе! Повторяем упражнение с полётом в Уфу год спустя, в октябре 2016-го. В этот день в Уфу прилетела Светлана Медведева и осматривала там диагностический центр. Несмотря на то что Светлана Медведева категорически непубличный и сверхохранямый человек, нам всё равно удаётся найти приличное количество упоминаний её частных визитов и по России, и за границей. И все они совпадают с перемещением частного джета ВТБ», — говорится в расследовании ФБК.

Сотрудникам фонда удаётся найти по меньшей мере 11 точных совпадений перелёта воздушного судна с местами появления Светланы Медведевой.

«Супруге премьер-министра не полагается личного самолёта. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать ТОЛЬКО за свой счёт. Любые другие сценарии — это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично. Потому что ей оплачивать просто нечем — она никогда не работала и дохода не имеет. А у Медведева зарплата хоть и огромная — 800 тысяч в месяц, — но и всей целиком месячной зарплаты нашего главного единоросса хватит на оплату одного часа полёта самолёта Светланы Медведевой. Так что, может, это банк ВТБ оплачивает полёты жены премьер-министра. И это коррупция. Либо какой-то олигарх за него платит. И это коррупция. Либо платит подконтрольный фонд, как мы это описывали в фильме "Он вам не Димон". И это тоже коррупция», — объясняет Алексей Навальный.

В конце видео Навальный предложил задать вопрос о самолёте премьер-министру Дмитрию Медведеву, у которого 5 декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция.