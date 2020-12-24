Беларусь, Польша и Украина объявили о намерении строительства водного пути через Припять. Учёные предупредили об угрозе ядерного заражения

Строительство водного пути Е40, которое затронет дно Припяти и соединит два моря — Балтийское и Чёрное, может привести к подъёму на поверхность радиоактивного ила и загрязнению питьевой воды, со ссылкой на учёных ассоциации Acro сообщает The Guardian.

Водный путь Е40 — совместный проект Польши, Беларуси и Украины; власти трёх стран хотят построить водную трассу, чтобы соединить польский Гданьск и украинский Херсон по рекам Висле, Припяти и Днепру. Протяжённость трассы составит 2352,8 км.

В июне 2020 года на территории Припяти, в 2,5 км от реактора, начались работы по углублению реки. Тендер на работы выиграла украинская компания «Соби», на это выделят 12 млн гривен (почти 32 млн рублей).

Французская ассоциация Acro, которая провела исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, предупредила, что строительство E40 «будет иметь радиологическое воздействие на строителей и население». Кроме того, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рекомендовало оставить нетронутыми загрязнённые отложения в Киевском водохранилище, чтобы избежать облучения населения ниже по течению. Учёные опасаются, что радиоактивный ил, который может подняться из-за строительных работ, загрязнит питьевую воду для миллионов людей в Украине.

«Факт того, что они хотят построить плотину и пустить лодки, идущие прямо по дну чернобыльского реактора, — уму непостижимо. Это самая загрязнённая часть Зоны отчуждения», — сказал председатель Acro физик-ядерщик Дэвид Бойли.

Кроме того, объединение европейских министерств, компаний и неправительственных организаций, включая Save Polesia, WWF и BirdLife, обвинило Украину в нарушении закона, поскольку власти страны не провели оценку воздействия строительства Е40 на окружающую среду.