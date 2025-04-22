Тагильчанин продаёт на «Авито» вертолёт с джокером на борту за 35 млн рублей 

На «Авито» появилось интересное объявление о продаже вертолёта Robinson R-44- II (2013 г. в.) в Нижнем Тагиле от неизвестного лица. С 7 апреля лотом заинтересовались почти 8 тысяч человек, а это значит, что тагильский геликоптер, возможно, скоро обретёт нового хозяина.

Желающих полетать над родным городом, чтобы сверху оценить масштабы благоустройства, полагаем, найдётся немало. Вертолёт с таким набором опций (медвежьи лапы для посадки на рыхлый грунт и снег, система разогрева двигателя Tannis от розетки 220В) — просто находка для тагильчан, уставших от ухабов и ям на тагильских дорогах.

В комплекте идут дорожные кожаные сумки (4 штуки), гарнитуры BOSE A20 для всех пассажиров, розетки питания 12В и USВ. Видимо, владелец любил летать с комфортом и не экономил на мелочах. Но чтобы найти место для стоянки, нужно изрядно постараться; такой агрегат не припаркуешь во дворе на Вагонке. Главное, чтобы нашлись деньги, а точнее 35 млн рублей, и немного авантюризма. Так что, если кто-то из тагильчан всегда мечтал о личном вертолёте, но думал, что это удел миллиардеров с Рублёвки, то сейчас вполне может осуществить свою мечту.