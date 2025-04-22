Тагильчанка победила во Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Тагильчанка Мария Смирнова представила Свердловскую область на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», прошедшем 21 апреля в Москве. Её проект «Никто, кроме нас» был удостоен 1-го места во Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого — общий успех».

Благодаря инициативе Марии в микрорайоне Пограничный на Руднике им. III Интернационала появился Центр семейного отдыха и Вишнёвый сад, созданные на месте заброшенной территории.

«Благоустроенная территория также стала точкой сбора гумпомощи для бойцов СВО — только в 2024 году отсюда отправлено около 100 легковых машин, 30 грузовых и 10 фур. Считаю этот проект примером того, как совместные усилия жителей трансформируют заброшенную территорию в многофункциональное общественное пространство», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.

Ранее местные жители сталкивались с плохой экологией из-за близости аглофабрики и нехваткой культурных и спортивных объектов. В центре частного сектора пустовал заросший участок. Как сказано в описании проекта, теперь там обустроены детская и спортивная площадки, футбольное поле, сцена, мост через ров и беседка, создано пространство для проведения мероприятий, высажено 140 плодовых деревьев, формирующих Вишнёвый сад, а также установлены скамейки на 120 мест и обустроена зрительская зона на 400 человек. Таким образом, заброшенный пустырь со свалкой превратился в современную зону отдыха.

За год на площадках проведено 270 культурных и образовательных мероприятий. На базе центра проводятся военно-патриотические мероприятия с целью подготовки молодых людей к прохождению срочной службы в рядах армии России. Объект является центром сбора гуманитарной помощи бойцам СВО и имеет важное социально-патриотическое значение.

«Эта награда, на мой взгляд, принадлежит жителям ТОС “Пограничный”, чей проект мы представили. Целью этого проекта являлось благоустройство заброшенного пространства. Служение для меня — это помощь жителям, оказание им поддержки в различных инициативах», — поделилась Мария с журналистами после награждения.