Тагильчан приглашают проголосовать за объекты благоустройства в 2026 году 

Выбрать территорию, которую будут благоустраивать в Нижнем Тагиле в 2026 году, смогут жители города до 12 июня.

Напомним, ранее закончилось голосование по проектам на городском уровне. Первое место занял проект благоустройства территории в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, собрав 9055 голосов.

Если результаты на всероссийском голосовании будут схожи с итогами городского уровня, то эта территория почти гарантированно получит финансирование.

Отдать голос за понравившийся проект могут все желающие в возрасте старше 14 лет по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m65513000&typeView=&typeView=1&type=&type=2

Сейчас в лидерах парк на Руднике имени III Интернационала — его поддержали 3036 раз. следующим идёт «Книжный дворик» в центре города — 2821 голос, третьим в списке — территория между домами на улицах Чернышевского и Гвардейской — 680 голосов.