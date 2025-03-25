В Нижнем Тагиле сформирован шорт-лист территорий для благоустройства в 2026 году

В Нижнем Тагиле завершилось голосование по благоустройству территорий в 2026 году, в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Итоги подведены на заседании комиссии «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017-2030 годы».

На выбор жителям было представлено пять площадок. Тагильчане могли выбрать одну из локаций. На официальном сайте и через платформу обратной связи (ПОС) проголосовало более 11 тысяч человек.

На первом месте — территория в микрорайоне Рудник имени III Интернационала. За неё проголосовало 9055 человек. На втором месте участок между домами №№ 30, 32 по улице Чернышевского и №№ 28, 30 по улице Гвардейской. На третьем — «Книжный дворик» по улице Карла Маркса, 11. Эти проекты набрали 871 и 554 голоса соответственно.

Эти площадки выдвинуты на всероссийское рейтинговое голосование. Оно пройдёт с 21 апреля по 12 июня 2025 года на единой платформе Zagorodsreda.gosuslugi.ru.

«Средства в рамках национальных проектов распределяются среди муниципалитетов, жители которых проявляют инициативу и активность в решении вопросов жизни города. И чем больше тагильчан примет участие в голосовании, тем больше шансов получить федеральные деньги на благоустройство парков, скверов и зон отдыха как в центре, так и в отдаленных микрорайонах», — объяснил значимость голосования вице-мер Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

В 2025 году более 88 миллионов рублей выделено на обновление сквера в районе домов № 30б, 30, 32, 36 по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе.

Всего за период действия национальных проектов в Нижнем Тагиле построено и реконструировано 15 общественных территорий в разных районах города.