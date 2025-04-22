В России выросли цены на летнюю авторезину и подорожали услуги шиномонтажа

В России выросли цены на летнюю авторезину в среднем на 10%, а услуги шиномонтажа подорожали на 12–15% по сравнению с мартом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов рынка.

Комплект из четырёх летних шин обойдется автовладельцу в сумму около 30 тысяч рублей. Средняя цена одной летней шины в марте составляла 6,8 тысячи рублей.

По данным ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров «Честный знак»), в марте 2025 года продажи летних шин в количественном выражении по сравнению с февралём выросли в 4,6 раза. Аналитики «Авито» фиксируют увеличение продаж летней резины в 3,8 раза. Рост, по данным сервиса, наблюдается и в годовом выражении — на 17%.

Специалисты «Автодора» отмечают, что оптимальное время смены зимней резины на летнюю наступает, когда в регионе устанавливается среднесуточная температура выше +7°С.

Согласно действующему техническому регламенту, поменять зимние шины на летние необходимо до 1 июня. Если водитель продолжит ездить на зимней резине, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.