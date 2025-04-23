В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую 61-летнюю женщину

В Нижнем Тагиле разыскивается 61-летняя Лариса Алексеева. Вчера, 22 апреля, днём женщина ушла из коллективного сада в районе Капасихи и до сих пор не выходит на связь.

Согласно информации из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая худощавого телосложения, рост 160 см, глаза зелёные, волосы светло-русые с проседью. Была одета в тёмно-зелёный пиджак, синие джинсы и чёрные ботинки.

Если вы увидели похожего человека, обратитесь на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8(922)205-72-00 (инфорг Анна).