Председателю СКР Александру Бастрыкину пожаловались на нарушение прав ребёнка-инвалида в Нижнем Тагиле

В социальной сети «ВКонтакте» к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину обратилась жительница Нижнего Тагила. Она сообщила о нарушении прав своей шестилетней дочери, имеющей инвалидность. Из-за проблем со здоровьем девочка нуждается в постоянном присмотре и уходе. Однако сотрудники медицинского учреждения уже долгое время отказываются включить её в список детей, нуждающихся в паллиативной помощи, в том числе на дому.

В результате, чтобы пройти обследования и получить лечение, тагильчанка вынуждена самостоятельно доставлять ребёнка в больницу. Кроме того, девочке не предоставляют жизненно необходимые лекарства и расходные материалы, а также не выдают направления на реабилитацию. Многочисленные обращения матери в соответствующие организации не дали результатов.

В СУСК по Свердловской области начали проверку по поступившему обращению.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить информацию об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий, и их результатах.

Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле центрального аппарата ведомства.