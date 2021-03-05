Жизнь без мяса: вегетарианцы из Нижнего Тагила рассказали, почему отказались от мяса и как изменилась их жизнь

Мясоеды часто не понимают, как живут вегетарианцы и что ими движет. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина пообщалась с тагильчанами, сделавшими выбор в пользу растительного питания, и узнала, зачем им это надо, скучают ли они по мясу и как отнеслись к их выбору родственники.

Но сначала уточним, что вегетарианцы бывают разными. Лактовегетарианцы, например, не едят мясо, но употребляют молочную продукцию. Пескетарианцы допускают в своём рационе морепродукты. А веганы отказываются от любых продуктов животного происхождения: молока, яиц, рыбы.

Лактовегетарианская пара: Даша Гимранова и Слава Георгиев, обоим 21 год. Работают диспетчерами в колл-центре

Пара готовит на ужин нутовые (гороховые) котлеты и лапшу Пара готовит на ужин нутовые (гороховые) котлеты и лапшу

Даша и Слава состоят в отношениях 10 месяцев. Они познакомились давно, ещё в театральной студии, но встречаться начали недавно. Сейчас оба работают диспетчерами и называют себя лактовегетарианцами.

Даша пыталась отказаться от мяса ещё в 14 лет, но сделать это было сложно, потому что родители готовили в основном мясную пищу. Когда же девушка научилась готовить сама, она отказалась от мяса. Какое-то время Даша была сыроедом (то есть не ела пищу, которая подвергалась тепловой обработке), потом постепенно перешла на веганство, а после стала вегетарианкой.

Родители негативно восприняли решение дочери: говорили, что она никогда не вырастет, а в худшем случае и умрёт. Девушка долго объясняла свою позицию взрослым: она знакомила их с друзьями-вегетарианцами, ежедневно доказывала, что не станет больше есть мясо. Со временем родители смирились и сейчас, когда дочка приезжает к ним в гости, готовят ей отдельно. Даша относится к вегетарианству очень серьёзно.

«Как-то во время Великого поста мама предложила мне пойти в ресторан, потому что у них было особое постное меню. А я тогда веганом была, и мне эта идея понравилась. Мы заказали тыквенный суп-пюре на основе растительных сливок. Но сливки были с привкусом курицы. Я спросила официанта, из чего состоят сливки. Оказалось, что это был просто куриный бульон. Я сразу же попросила у них воды, пошла в туалет, засунула в рот два пальца и прочистила себе желудок. Я очень критично относилась к себе», — вспомнила Даша.

Причём эту процедуру девушка повторяла не один раз.

«Помню, как-то сорвалась и съела котлету. Потом я снова блевала. Хотела так себя наказать», — вспоминает вегетарианка.

Сейчас, по словам девушки, срывов больше нет. Но если бы ей случайно положили в кафе мясо, она бы сделала то же самое.

Слава и Даша Даша ужинает нутовыми котлетами и лапшой Ребята завели крысу, так как это травоядное животное

Слава стал вегетарианцем 10 месяцев назад, но сделал это не ради Даши. Такое решение он принял, вдохновившись примером младшего брата, который тоже отказался от мяса. В отличие от Дашиных родителей, родственники Славы отнеслись к его решению с пониманием. Правда, Слава думал, что стать вегетарианцем намного легче.

«В Нижнем Тагиле трудновато быть вегетарианцем. Например, чтобы купить нутовые котлеты, их надо заказать по интернету, у нас их сложно найти», — рассказал он.

Пара стала придерживаться вегетарианства в первую очередь из-за этичного отношения к животным — молодые люди не хотели быть причастными к убийствам. А потом поняли, что так правильнее жить. По их словам, у них исчезли прыщи и пропала изжога. На высказывания о вреде вегетарианства для здоровья Даша отвечает так:

«Меня прикалывают люди, которые пьют и курят, а потом становятся вегетарианцами и все свои проблемы со здоровьем сваливают на отказ от мяса. Хотя дело в том, что ты вчера напился и у тебя просто болит голова с похмелья. <...> У меня есть друг, который с рождения вегетарианец. Он рассказал мне, что впервые попробовал мясо лишь в армии и блевал с него. При этом он накачанный и здоровый, но мясо поел только в 18 лет».

Ребята стараются на бытовом уровне поддерживать окружающую среду — например, вместо пластиковых пакетов они используют сумки-шопперы. Но мусор молодые люди не сортируют, потому что в Нижнем Тагиле, по их словам, нет условий для этого.

Юлия Кырчанова, 34 года. Работает инженером-экологом. Вегетарианка, в редких случаях употребляет сыр

Юлия Кырчанова

Юлия не сразу стала вегетарианкой — сначала перестала есть свинину. Такое решение она приняла после того, как полтора года назад побывала на ферме.

«Я работала в Росприроднадзоре, и у нас была проверка на свинокомплексе в Горноуральском. Были замеры. В момент, когда я ожидала сотрудников, передо мной забрали с помощью крюка огромного хряка. Он был неживой, его просто забрали кремировать в печь. Но мне было настолько плохо после увиденного, что больше я не хотела есть свинину», — вспомнила девушка.

Прошлой весной Юлия переехала из Нижнего Тагила в Сочи. Из-за жаркого климата она чаще стала заменять мясо овощами и фруктами. А осенью 2020 года девушка отказалась и от молочной продукции: молоко она заменяет «немолоком», вместо творога покупает тофу.

До этого Юлия уже практиковала 40-дневный отказ от мяса. Ежегодно она соблюдала Великий пост. По её словам, во время поста она почувствовала, что может легко обходиться без мяса, и стать вегетарианкой ей было несложно.

«Сначала ты не понимаешь, что вообще можно поесть. Но потом ты накапливаешь какие-то определённые рецепты, привыкаешь. Мне вот очень нравится готовить батат — это что-то среднее между морковкой и картошкой, но так вкусно», — поделилась опытом девушка.

Молодой человек Юлии относится к её выбору спокойно, но сам он не стал отказываться от мяса. Поэтому для него она готовит отдельно. Для себя еду Юлия часто заказывает через интернет.

По словам девушки, за полгода вегетарианства её здоровье никак не изменилось: недавно она сделала биохимический анализ крови, который подтвердил, что она здорова. Для поддержания организма Юлия пьёт витамины. Сейчас девушка занимается боксом, катается на лыжах и велосипеде и чувствует себя отлично.

Евгения Швецова, 33 года. Работает учителем, сейчас декрете. Лактовегетарианка

Евгения Швецова

У Евгении есть две дочки, они, так же как и мама, не едят мясо. По словам Евгении, старшая 6-летняя дочь сама не хочет этого, а младшей полуторагодовалой девочке ещё рано есть такую тяжёлую пищу. Евгения не запрещает детям есть мясо: на больших застольях, если старшая дочь захочет съесть курицу, она её съест. Но специально готовить для детей еду животного происхождения женщина не хочет.

Евгения три года как лактовегетарианка. Несмотря на это, она ест не всю молочную продукцию, а только качественную, которую покупает у проверенных частных фермеров. Если возможности купить продукты у фермера нет, Евгения покупает их в магазине, но при этом внимательно изучает состав.

Девушка решила стать лактовегетарианкой с мыслью «хочу попробовать»: она много слышала о том, что у вегетарианцев чище кожа, они чувствуют себя лучше, у них нет прыщей. Так она решила поучаствовать в эксперименте.

«В Новый год у каждой семьи на столе стоит курица. Откуда столько куриц? Понятное дело, что их химией кормят, а потом мы эту химию съедаем», — рассказала Евгения одну из причин отказа от мяса.



Масла, которыми Евгения заменяет животный жир



В Нижнем Тагиле Евгения проводит дегустации для вегетарианцев. Недавно она с друзьями провела дегустацию роллов без рыбы: начинкой были овощи и сыр.

«Вегетарианцем в Нижнем Тагиле быть несложно. Гораздо сложнее, когда у тебя нет единомышленников, которые смогли бы тебя поддержать. У меня, к счастью, таких друзей много», — считает Евгения.

Также девушка сортирует в квартире почти весь мусор: бумагу, картон, пластик, стекло. К этому она приучает и детей. Своей младшей дочке она не покупает одноразовые подгузники из-за того, что их нельзя переработать. Поэтому Евгения купила 9 многоразовых подгузников, которые она просто стирает.

Назанин Крылова, 28 лет, работает астрологом. Веган

Назанин Крылова Обед Назанин Обед Назанин Обед Назанин

Назанин отказалась от молочной продукции ещё в 10 лет после того, как побывала на ферме у своей знакомой. Вместо зелёных полей и красивых чистых коров она увидела замученных животных с кровоточащими рогами.

«Телят у коров сразу же забирают, хотя у тёлок, если почитать, очень хорошо развит материнский инстинкт. Весь день корова проводит в одном стойле, в котором максимум она может сделать шаг. Их выводят лишь на один час в какой-то небольшой загон, где они пасутся. Глаза коров измученные, хотя во многих религиях корова — это священное животное, это символ материнства, поэтому вот так издеваться над ними неправильно. Причём научные статьи говорят, что человеку молоко и другие молочные продукты не нужны, то есть это именно наши интересы», — рассказала Назанин.

Отказаться от молочной продукции маленькой Назанин было сложно, потому что хотелось съесть мороженое, печенье или конфету, в которой содержатся молочные продукты. Девушка признаётся, что у неё случались срывы и иногда она вопреки принципам съедала молочный шоколад.

А вот отказаться от мяса Назанин было легче, ведь она не любила его с детства. Полностью девушка перестала есть продукты животного происхождения в 23 года, то есть 5 лет назад.

«У меня нет цели спасти всех животных и планету, но то, что я могу сделать, я делаю. Да, это немного, но это уже что-то. Это лучше, чем оправдываться тем, что ты один ничего не изменишь», — считает тагильчанка.

Назанин осознаёт, что отказ от мяса — это серьёзный шаг, поэтому регулярно сдаёт анализы на микро- и макроэлементы, пьёт витамины, заменяет недостающий белок другими продуктами. Родственники с понимаем относятся к выбору Назанин — например, во время приготовления плова они готовят отдельно для неё рис.

Помимо этого, Назанин состоит в движении «Волонтёры экологи», которое сейчас занимается установкой контейнеров под пластик в Нижнем Тагиле. Девушка считает, что люди должны осознанно относиться к потреблению еды и вещей.