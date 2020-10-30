В Нижнем Тагиле начали установку контейнеров для раздельного сбора пластика

Во дворах Нижнего Тагила появились первые три контейнера для мусора из пластика. Это совместный проект Нижнетагильского отделения «Молодой гвардии Единой России» и волонтёров-экологов. До конца текущего года во всех районах города планируется установить 30 таких контейнеров.

Проект удалось реализовать при поддержке депутата Нижнетагильской городской думы Гаджи Абдулова, который помог найти спонсоров. Цель молодогвардейцев — установить 100 контейнеров к концу 2021 года.

«Об итогах пока говорить рано, стоят они третий день. Думаю, первая ясность появится через месяц. Небольшие успехи есть, люди сортируют и выбрасывают, но тут нужно как можно больше рассказывать людям о том, зачем это нужно», — говорит руководитель НТМО «Молодая гвардия» Дмитрий Арды.

На данный момент контейнеры установили во дворах по адресу Мира, 26, Карла Маркса, 87 и Ленина, 50.

Собранному пластику дадут вторую жизнь, а деньги, полученные с переработки, пойдут на установку новых контейнеров в других дворах и проведение экологических акций. Крышки передадут в фонд по спасению больных детей «Живи, малыш».

Подробнее о раздельном сборе мусора читайте в нашем материале.

С июля 2020 года в четырёх городах Свердловской области начали тестировать раздельный сбор мусора. В эксперименте участвуют Екатеринбург, Каменск-Уральский, Алапаевск и Первоуральск.