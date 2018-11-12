Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за репост видео со священником, поющим «Мурку»

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Ивана Барбакова за публикацию в социальных сетях картинок и видеозаписей с комментариями, в которых экспертиза усмотрела экстремизм, со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города пишет «Интерфакс».

На Барбакова завели дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», он признал вину и был оштрафован на 300 тысяч рублей.

По информации ведомства, Барбаков в период с октября 2017 по апрель 2018 года разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько записей, направленных на возбуждение ненависти и вражды. На одной из опубликованных им картинок слева изображён лик Иисуса, а справа — человекоподобный образ, на второй изображены несколько фотографий людей с подписями. Согласно заключению экспертов, обе картинки являются экстремистскими и унижают евреев.

Также Барбаков разместил у себя на странице и прокомментировал видеозапись под названием «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поёт "Мурку")». Инцидент получил широкое освещение минувшей весной, в итоге священника выслали из Москвы в Приднестровье.