Опять для кого, для чего? День молодёжи в Нижнем Тагиле глазами 26-летнего журналиста АН «Между строк»

В Нижнем Тагиле в прошедшую субботу, 27 июня, вновь отметили День молодёжи, основные мероприятия которого традиционно прошли на территории парка имени А. П. Бондина. Несмотря на пасмурную и дождливую, как и в прошлом году, погоду, в этот раз праздник привлёк заметно большее количество горожан. Организаторы частично скорректировали программу, однако избавить мероприятие от прошлогодних проблем и ощущения «праздника для галочки» им так и не удалось.

В этом году администрация города всё же отказалась от некоторых откровенно странных форматов, вроде измерения давления и пульса, которые не совсем соотносятся с тематикой праздника. Вместо этого в парке были организованы баттлы по уличным танцам, в которых, однако, принимали участие преимущественно дети и младшие подростки, что слабо вяжется с запросами реальной молодёжи. Недалеко от колеса обозрения функционировала небольшая сцена, где кучка детей увлечённо повторяла движения за аниматором. Подобный подход к формированию программы вновь заставил усомниться в понимании организаторами своей целевой аудитории — совершеннолетних тагильчан здесь как будто снова спутали с воспитанниками детских садов и учениками младших классов, из-за чего родители с маленькими детьми предсказуемо составляли большинство гостей мероприятия во многих локациях.

Среди интерактивных зон в парке работала площадка «Патриот» со сборкой-разборкой оружия, а также традиционная выставка-ярмарка изделий ручной работы, возле палаток которой, как и годом ранее, не наблюдалось абсолютно никакого ажиотажа. Единственной точкой притяжения для тагильской молодёжи вновь стала спортивная зона, где молодые люди активно состязались в поднятии гири, армрестлинге и стрельбе из лука.

Стоит отметить, что для некоторых горожан посещение парка было связано не с предложенной программой, а исключительно с личными поводами. Так, местная жительница Марина пришла на мероприятие вместе с детьми — Сергеем и Полиной — ради официальной церемонии вручения награды.

«Мы пришли сегодня в парк для того, чтобы моему старшему сыну вручили знак ГТО. Он занял первое место и получил золото. Мы, конечно, им гордимся. Хотим пожелать всем ребятам развития, заниматься спортом, быть смелыми и, главное, всем здоровыми быть. В активностях участвовать не стали, мы ждали только получения знака и всё», — рассказала тагильчанка.

Музыкальная часть праздника была представлена привычными выступлениями городских творческих коллективов и местных кавер-групп. Кроме того, в официальную афишу впервые был включён спектакль театра «Подвал», созданного в прошлом году по инициативе 17-летнего тагильчанина Антона Сачкова. Включение подобных локальных проектов в общегородские мероприятия стало одним из немногих правильных решений, позволяющим молодёжи проявить себя и свои таланты.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности и правопорядка, которые контролировались максимально строго. На входах в парк осуществлялся обязательный досмотр, а саму территорию совместно с сотрудниками полиции патрулировали представители «Русской общины».

«Мы занимаемся поддержкой правопорядка совместно с сотрудниками полиции, пресекаем противоправные действия, в частности, нахождение на празднике в состоянии алкогольного опьянения. Инцидентов пока ещё не было, и, дай бог, не будет. Мы на рации, на связи все время», — рассказал командир дружины «Русской общины» с позывным «Мудрый».

Какой итог? Организаторы мероприятия уже который год наступают на одни и те же грабли. Вероятно, следует поискать источники вдохновения для идей следующего праздника в альтернативных источниках. По данным нейросетей, основные увлечения российской молодёжи — цифровая культура, гейминг, спорт, автокультура, а также творчество, осознанность и ментальное здоровье. Поспорить с ними в этом вопросе тяжело. Возможно, стоит рассмотреть эти направления и устроить настоящий праздник для настоящей молодёжи.



Автор: Софья Тронина