Появилось видео с резонансным ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

«Сети Тагила» опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент ДТП, произошедшего 22 июня на Гальянке.

Напомним, в прошедший понедельник на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Дружинина произошла серьёзная авария с участием трёх автомобилей. Как ранее сообщалось в СМИ, Volkswagen Tiguan, двигаясь по Уральскому проспекту в сторону центра, на перекрёстке врезался в LADA Vesta, стоявшую на светофоре. После столкновения Tiguan вынесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в Chery. В результате аварии серьёзные травмы получили 44-летний водитель Lada Vesta и его 19-летняя пассажирка.

На видео с камер видно не только сам момент аварии, но потасовку между водителями, которая случилась уже после. По словам пострадавшего в аварии водителя Lada — известного нашим читателям Владислава Смирнова, владелец Volkswagen хотел покинуть место происшествия, но ему не удалось. Владислав рассказал АН «Между строк», что мужчина вёл себя агрессивно и выглядел сильно пьяным.

При этом изначально появилась информация, якобы все участники ДТП были трезвы. Однако, как позднее сообщили АН «Между строк» в ГАИ Нижнего Тагила, водитель Volkswagen отказался от прохождения освидетельствования, поэтому на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Дело об административном правонарушении, за которое грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 лет, было направлено в Тагилстроевский районный суд.

Сегодня журналистам АН «Между строк» удалось выяснить, что это не первый случай на счету нарушителя. В Госавтоинспекции нашей редакции сообщили, что за неделю до аварии, 16 июня, в отношении водителя Volkswagen был составлен протокол по аналогичной статье за отказ от прохождения медосвидетельствования. При каких обстоятельствах — не уточняется. Дело было направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.