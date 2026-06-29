В Нижнем Тагиле пенсионера насмерть сбили на «зебре»

В прошедшую субботу, 27 июня, на Вагонке произошло серьёзное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, около 17:00 возле дома № 44 на проспекте Вагоностроителей 24-летний водитель Lada Vesta на пешеходном переходе сбил 71-летнего мужчину.

В результате аварии пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в реанимационное отделение, однако спасти медикам его не удалось.

Водитель, имеющий 3-летний стаж вождения, в течение этого года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв.

Он объяснил сотрудникам ГАИ, что пешехода видел и при подъезде к «зебре» применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции был проведён осмотр и опрошены очевидцы. По факту ДТП назначено расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).