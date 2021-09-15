Жительница Нижнего Тагила оказалась прикована к постели после падения с балкона, детей пришлось отдать в дом малютки, и теперь она нуждается в срочной помощи

29-летняя тагильчанка Алёна Лапушко в июле этого года выпала с балкона на четвёртом этаже и сломала позвоночник. После операций её отправили домой, почти два месяца она прикована к кровати. Двух маленьких детей молодая мама вынуждена была передать в дом малютки, потому что помощников у неё нет, кроме одной знакомой, которая приходит кормить больную. Врачи обещали, что через 4 месяца женщина встанет на ноги, но с каждым днём ей становится хуже. Мы навестили Алёну, она рассказала свою историю и попросила о помощи.

27 июля Алёна поехала к своему молодому человеку на Северный посёлок, чтобы отметить свой 29-й день рождения. Вышла покурить на балкон, потеряла равновесие и упала с четвёртого этажа. Алёну госпитализировали в Демидовскую больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника и грудины, разрыв печени, повреждение таза, ребра и ушиб головного мозга. В Нижнем Тагиле врачи сделали женщине лапаротомию и ушивание ран. Через несколько дней в областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге провели операцию на позвоночнике: установили шурупы и пластины. 17 августа Алёну отправили обратно в Демидовскую больницу.

Лечащий врач ОКБ № 1 рекомендовал пострадавшей пройти комиссию, чтобы установить инвалидность. Алёне прописали наблюдение у невролога-хирурга и уролога в районной поликлинике, четырёхмесячный постельный режим, лечебную физкультуру и препараты для терапии. Девушка думала, что в Нижнем Тагиле её ждёт реабилитация, но после суток в палате Демидовской ГБ её выписали домой.

«Мне там сказали, что мне нет смысла тут лежать. Якобы у них в больнице нет реабилитации: ЛФК, массажа. И меня отвезли домой», — рассказала Алёна Лапушко.

В Демидовской больнице АН «Между строк» подтвердили, что на момент перевода из Екатеринбурга пациентка Лапушко не нуждалась в оперативном вмешательстве в условиях травматологического отделения.

«Наше учреждение не является специализированным центром по реабилитации пациентов данного профиля. Пациентка Лапушко А. А. с подробными рекомендациями была направлена для дальнейшего наблюдения и лечения у специалистов поликлиники по месту жительства», — рассказали АН «Между строк» в Демидовской ГБ.

Выписавшись из больницы, Алёна узнала о смерти единственного близкого человека — её мамы. Ей пришлось передать восьмимесячного Женю и двухлетнего Витю в дом малютки, так как ухаживать за ними некому. Отцы детей давно перестали участвовать в их воспитании.

Ниже груди Алёна ничего не чувствует. После травмы исчезла чувствительность в ногах, наступила острая задержка мочи и стула. Единственный помощник прикованной к постели женщины — её мастер по маникюру 26-летняя Кристина, которая живёт неподалёку. Два раза в день она приносит еду, даёт таблетки, помогает перевязать бинты. Сейчас Кристина полностью обеспечивает Алёну.

«Многие меня спрашивают, зачем я этим занимаюсь, неужели больше никто не может ей помочь? Но кому это надо? Мне не всё равно, я хочу поднять её на ноги», — делится Кристина.

В выписке из истории болезни женщине написали, что на поправку уйдёт четыре месяца. Но спустя почти месяц Алёне не стало лучше: она по-прежнему не чувствует ног, не может сидеть, на теле образовались пролежни. У Алёны часто поднимается температура до 38–39 градусов.

Раз в неделю необходимо менять катетер, но Кристина сделать этого не может: у неё нет медобразования. В Демидовской больнице девушкам сказали, что могут заменить катетер, но перевозка лежачего больного обойдётся им в 2,3 тысячи рублей. Таких денег у Алёны нет. Поэтому она лежит с одним катетером второй месяц.

«Я переживаю за другое… Сейчас я за ней полностью ухаживаю, но я не врач, у меня нет медицинского образования. А что если я ей наврежу своей помощью? Уролог поликлиники № 4, который должен её наблюдать, ни разу не появился. Посещал больную только хирург, но он лишь быстро посмотрел, сказал, что всё хорошо, и ушёл. А Алёне хуже», — говорит Кристина Кальницкая.

Раньше Алёна жила за счёт детских выплат, которые получала во время декрета. Также ей помогала мама, получавшая пенсию. Сейчас денег нет совсем.

Два раза к больной приходил соцработник, который помогает ей оформить инвалидность. После этого женщине должны назначить схему восстановления после травмы. Но где Алёна будет проходить лечение — неизвестно.

Специалисты управления социальных программ и семейной политики мэрии Нижнего Тагила сообщили АН «Между строк», что займутся ситуацией в самое ближайшее время. В Министерство здравоохранения Свердловской области Алёна пока не обращалась.

«Если пациент не доволен оказанием медпомощи и считает, что он её не получает, он должен обратиться в вышестоящую организацию, в данном случае это Министерство здравоохранения Свердловской области. Сделать это можно через наш портал, почту России или горячую линию. И мы обязательно разберёмся с её вопросом», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Минздрава.

Сейчас Алёне нужны памперсы второго размера, таблетки «Тромбо АСС», марлевые салфетки, послеоперационные пластыри, перекись водорода, левомеколь, фурацилин, стерильные перчатки, шприцы, влажные салфетки. Если вы хотите помочь, свяжитесь с редакцией АН «Между строк» по телефонам: +7 (3435) 46-88-99, +7 (904) 179-57-29.