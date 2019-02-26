Жители Нижнего Тагила попросили облпрокуратуру проверить законность утверждённых РЭК нормативов накопления мусора

Жители Нижнего Тагила написали в свердловскую прокуратуру коллективное письмо с просьбой проверить законность утверждённых Региональной энергетической комиссией (РЭК) нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Документ был составлен сегодня, 26 февраля, на встрече прокурора Ленинского района Владимира Мартынова и природоохранного прокурора Дениса Исакова с тагильчанами в мэрии. Его подписали 20 жителей города.

«Считаем, что утверждённые нормативы не соответствуют действительности, а именно носят явно завышенный характер в отношении всех видов домовладений. Полагаем, что проведённые ранее органами власти расчёты носят ошибочный характер», — говорится в коллективном письме.

На встречу с прокурорами сегодня пришли более 30 человек, включая вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича и депутата Игоря Макарова. Представители надзорного ведомства ответили на самые волнующие тагильчан вопросы. Жители частного сектора пожаловались на отсутствие в некоторых районах города контейнерных площадок и завышенные нормативы. Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда заявил, что в ближайшее время мэрия приступит к повторным замерам накопления мусора, от которых напрямую зависит величина суммы в платёжных квитанциях. По словам чиновника, необходимые мероприятия будут проведены в течение 2019 года.

Недавно стало точно известно, что жителям Нижнего Тагила придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Краснотурьинске. Об этом председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов сообщил в письме депутатам Нижнетагильской гордумы. При этом заниматься строительством будет не филиал тюменской компании «Рифей», которому тагильчане с 1 января этого года должны платить за вывоз мусора, а ООО «Экотехсервис».