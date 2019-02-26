Прокуратура ответила на жалобы жителей Нижнего Тагила по мусорной реформе

Сегодня, 26 февраля, в администрации Нижнего Тагила состоялась встреча руководителя Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Дениса Исакова и прокурора Ленинского района Владимира Мартынова с жителями по вопросам, связанным с мусорной реформой. На брифинг пришло более 30 человек, включая депутатов гордумы Игоря Базилевича и Игоря Макарова.

Представители надзорного ведомства ответили на самые волнующие тагильчан вопросы. Жители частного сектора пожаловались на отсутствие в некоторых районах города контейнерных площадок и завышенные нормативы.

«Сейчас муниципалитет работает над тем, чтобы дооборудовать весь частный сектор контейнерными площадками. Город запросил дополнительное финансирование в министерстве, потому что, когда весь частный сектор будет охвачен данными площадками, принцип сбора отходов будет такой же, какой сейчас для жителей многоквартирных домов. Сейчас график проезда автомобилей для сбора мусора устанавливается органами местного самоуправления. Что касается нормативов. Нормативы определялись органами исполнительной власти Свердловской области в прошлом году на основании проводившегося на протяжении восьми месяцев всеми до единого муниципалитетами области мониторинга — сколько мусоровозов и где проезжает, сколько кубов мусора откуда вывозится. Всё это учитывали исходя из того, многоквартирный дом это или частный сектор. Эти данные в обобщённом виде передавались в областное министерство ЖКХ, которое уже обобщало в целом по региону и определяло итоговый норматив, за исключением Екатеринбурга», — пояснил Денис Исаков.

Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда заявил, что в ближайшее время мэрия приступит к повторным замерам накопления мусора, от которых напрямую зависит величина суммы в платёжных квитанциях. По словам чиновника, мероприятия продлятся в течение 2019 года.

Депутаты НТГД Базилевич и Макаров поинтересовались у прокуратуры законностью так называемой «инвестиционной составляющей» тарифа. Согласно ответу РЭК, жителям Нижнего Тагила придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Краснотурьинске. Руководитель природоохранной прокуратуры ответил, что необходимо дождаться результатов проверки ФАС.

Напомним, плата за вывоз мусора для Северной зоны (куда входит Нижний Тагил и ещё 20 городов Свердловской области) стала одной из самых высоких в регионе — 143 рубля. В Западной зоне с центром в Первоуральске платят по 120,5 рубля с человека, в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге — почти 118 рублей. Для самой уральской столицы тариф рассчитан отдельно и составляет 148 рублей.