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РЭК: Жители Нижнего Тагила будут платить за строительство мусоросортировочного завода и полигона в Краснотурьинске

25.02.2019 18:11
РЭК: Жители Нижнего Тагила будут платить за строительство мусоросортировочного завода и полигона в Краснотурьинске

Жителям Нижнего Тагила придётся платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Краснотурьинске. Об этом говорится в письме председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, которое разослали на днях депутатам Нижнетагильской гордумы. При этом заниматься строительством будет не филиал тюменской компании «Рифей», которому тагильчане с 1 января этого года должны платить за вывоз мусора, а ООО «Экотехсервис».

«Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы — амортизационные отчисления и нормативная прибыль, учтённые в тарифе “ООО Экотехсервис” на захоронение ТКО. Расходы на оплату услуг по захоронению ТКО, которые регоператору будет оказывать указанная организация, учтены при формировании тарифа ООО "Компания "Рифей"», — говорится в письме за подписью Владимира Гришанова.

РЭК установила тарифы на вывоз мусора, которые действуют сейчас для Свердловской области, ещё 5 декабря 2018 года. Ранее министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов при личной встрече уверял народных избранников, что тагильчанам не придётся платить за строительство каких-либо объектов в Краснотурьинске.

«Нам включили инвестиционную составляющую города Краснотурьинск для компании “Экотехсервис”, — возмущается председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. — Северная часть (административно-производственное объединение, где работает “Рифей”. — Прим. ред.) — это 720 тысяч человек, для них всех тариф увеличился в два раза в среднем за счёт инвестиционной составляющей. А если бы только на жителей Краснотурьинска эту инвестиционную составляющую разделили? Никогда бы РЭК не согласовала такое увеличение тарифа — в 8–10 раз. Поэтому так и сделали. А “Рифей” теперь ходит и говорит: “Мне же РЭК всё это установил, я только оператор”».

«Смирнов с самого начала откровенно и нагло нам врал, превратил всё это в фарс, — говорит депутат думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. — Ни на один из вопросов, которые ему депутаты задавали, он честно не ответил, уходил в сторону. Непонятна позиция властей, других людей, которые решили отмолчаться. Вся инвестиционная составляющая, которая сегодня есть в тарифе, направлена не на строительство мусоросортировочного завода и полигона в Тагиле. “Экотехсервис”, как и “Рифей”, аффилирован со структурами миллиардеров Артёма Бикова и Алексея Боброва. Нас откровенно обкрадывают».

Депутат Нижнетагильской гордумы Дмитрий Скоропупов на совещании в мэрии с участием министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова просил установить для города отдельный тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Однако чиновник тогда сказал, что заключать контракты с отдельными муниципалитетами для регоператоров невыгодно.

«Необходимо убирать, конечно, инвестиционную составляющую, — говорит депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав Малых. — Жителям Нижнего Тагила непонятно, почему они должны платить за строительство завода и полигона в Краснотурьинске. Это первое. Второе — нужно уменьшать данные по накоплению твёрдых бытовых отходов. Уже не раз поднимали эту тему, ясно, что нормативы завышены, жители города столько мусора не выкидывают».

Напомним, уже в этом году должно начаться строительство нового полигона и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле, их планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию намечен на четвёртый квартал 2020 года. Инвестиционная составляющая для строительства этих объектов в тарифе на обращение с ТКО не заложена.

«Под очень большим сомнением находится подписанное концессионное соглашение, – отмечает председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин. – Нам обещают, что будет целевое субсидирование концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса. Снегоплавильную установку тоже за счёт субсидирования обещают сделать, плюс 193 контейнерных площадки будут обустроены, чтобы регоператор мог работать».

 

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