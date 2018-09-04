Пинаев и министр посмотрели тюменский завод, аналог которого хотят построить в Нижнем Тагиле. Чиновники в восторге, но пока понятно лишь одно — проект съест миллиарды

В последний день августа «Облкоммунэнерго» показало тагильским чиновникам и журналистам, как работает тюменский мусоросортировочный комплекс, открывшийся в Тюмени всего пару недель назад. Комплекс был построен в рамках концессионного соглашения между ООО «Тюменское экологическое объединение» и правительством области. Почти такое же предприятие компания олигархов Алексея Боброва и Артёма Бикова намерена построить через два года и в Нижнем Тагиле. Создание мусоросортировочного комплекса позволит городу снизить количество несанкционированных свалок и обеспечить тагильчан новыми рабочими места, а «Облкоммунэнерго» — заработать на отходах более 20 миллиардов рублей. Чтобы лично посмотреть, как будет работать схема обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнем Тагиле, вместе с журналистами в Тюмень приехали врип главы города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Как тагильчан будут приучать к раздельному сбору мусора, повлияет ли работа комплекса на экологию в городе и кому придётся расплачиваться за его строительство, читайте в материале АН «Между строк».

Зачем нужен мусоросортировочный комплекс Нижнему Тагилу

Сегодня утилизацией мусора в Нижнем Тагиле занимаются компании ООО ГК «ТагилСпецТранс» и ООО «Элис». Они арендуют и используют два полигона для складирования и утилизации бытовых отходов. Экс-мэр Сергей Носов и его первый заместитель Владислав Пинаев на протяжении последних трёх лет неоднократно заявляли о том, что действующие полигоны не отвечают современным требованиям и практически исчерпали свои ресурсы. Проектная мощность Кушвинского составляет 1,7 млн тонн, срок его эксплуатации заканчивается в 2022 году. В год туда свозится около 109 тысяч тонн мусора. Объём полигона, расположенного в Дзержинском районе, — 1,2 млн тонн. Его срок службы обозначен до 2019 года, а принимает в год он около 63 тысяч тонн ТБО. Если вовремя не закрыть полигоны или не рекультивировать их, городу может грозить экологическая катастрофа. Владельцы ООО ГК «ТагилСпецТранс» и ООО «Элис» от строительства современного мусоросортировочного комплекса и потери лакомого куска доходов не в восторге. Ранее они не раз утверждали, что ресурсов полигонов хватит ещё на несколько лет, а мэрия ведёт против них подрывную работу.

В 2015 году бывший глава Нижнего Тагила (ныне — врио губернатора Магаданской области) Сергей Носов уже пытался добиться заключения концессионного соглашения по строительству мусороперерабатывающего завода структурой «Ростеха» — полигона ТБО на Руднике им. III Интернационала. Управление архитектуры (тогда ещё во главе с Андреем Солтысом) представило депутатам проект анклава площадью 32 га в феврале. «РТ НЭО Нижний Тагил», аффилированное с госкорпорацией «Ростех», планировало вложить в строительство полигона ТКО и мусоросортировочного завода более миллиарда рублей. Однако часть депутатов шестого созыва Нижнетагильской гордумы, в том числе Вячеслав Горячкин, Владимир Антонов и Олег Бахтеев, выступили против перевода участка в земли промышленного назначения. Оказалось, что чиновники не учли мнение жителей города, которые были категорически против «появления помойки под окнами».

При помощи лояльных мэрии депутатов руководитель аппарата администрации Андрей Ленда убедил большую часть думы утвердить проект будущей мусорки. Но после этого более 400 тагильчан обратились в прокуратуру с требованием защитить их права и пригрозили местным властям массовыми протестными акциями. Вызвало вопросы строительство комплекса тогда и у министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Он заявил, что мощность такого полигона должна составлять 350–400 тысяч тонн в год, в противном случае «проект никогда не будет экономически выгодным, он не сможет окупиться». В конечном итоге Ленинский райсуд отменил решение гордумы. А управление архитектуры отказалось от планов по проектированию полигона на Руднике. На месте действующего полигона на Кушвинском тракте «Ростех» также не построил завод, а мэрия расторгла концессию в арбитражном суде.

К новому многомиллиардному концессионному соглашению по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле сроком на 29 лет тагильские и региональные чиновники готовились вместе с «Облкоммунэнерго» больше года. Подписали его гендиректор компании Дмитрий Буданов и врип главы города Владислав Пинаев в конце июня.

По мнению тагильских экологических активистов, за счёт предварительной сортировки можно значительно сократить объём отходов, вывозимых на полигоны. Но это не избавит окончательно от трудностей, которые могут возникнуть из-за необходимости утилизации оставшегося несортируемого мусора. Например, проектная мощность мусоросортировочного завода в Тюмени составляет 350 тысяч тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе людей в одну смену. Это позволяет снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон, до 60%. При этом пока предприятие работает в тестовом режиме и не на полную мощность — по восемь часов пять дней в неделю.

«По решению губернатора Свердловской области принято принципиальное решение, что в регионе будут строиться не мусоросжигающие заводы, а мусоросортировочные, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Никакой экологической опасности от строительства такого завода нет. Здесь предусмотрены все экологические мероприятия, которые позволят не загрязнять окружающую среду. Для нормального труда работников тоже созданы все условия».

Какие объекты построят в рамках концессионного соглашения?

Основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс, которые планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.

Тагильская администрация уже заключила с «Облкоммунэнерго» договоры аренды на земельные участки под строительство новых объектов, в ближайшее время начнутся инженерная подготовка площадок и проектно-изыскательские работы. Застройка стартует в 2019 году после прохождения госэкспертизы. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Ремонтные работы и эксплуатационное содержание объектов в дальнейшем должны будут осуществляться за счёт «Облкоммунэнерго».

Региональный оператор также обязуется провести реконструкцию и последующую рекультивацию двух существующих городских полигонов общей площадью 20 га. На окраине Кирпичного посёлка появится снегоплавильная установка, работающая на газовом топливе. Станция начнёт работать в 2021 году.

Как жителей Нижнего Тагила будут приучать к раздельному сбору мусора?

В Тюмени раздельный сбор мусора пытаются внедрить уже более трёх лет, но до сих пор безуспешно. Мусоросортировочный комплекс работает в городе уже две недели, а на площадках во дворах многоквартирных домов до сих пор не установлены необходимые контейнеры.

«Новый региональный оператор будет приучать тюменцев к раздельному сбору мусора. Контейнеры планируется установить только с начала нового года. Я сам никогда внимание не обращал на то, как мы его складируем. Иностранцы довольно быстро научились раздельно собирать мусор, путём штрафов. В частном секторе у них стоят бочки под всё, по элементам. Если человек скидывает это всё в кучу, то он за это платит», — говорит начальник сортировочного цеха ООО «Тюменское экологическое объединение» Виктор Загидулин.

Каким образом удастся приучить к раздельному сбору мусора жителей многоквартирных домов, он ответить не смог. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов считает, что «здесь проблемы нет».

«У нас нет задачи заставить или убедить людей сортировать по пяти-десяти вёдрам. Наша задача — дуальный сбор мусора, это пищевые и непищевые отходы. Тем самым мы устраняем загрязнение непищевых отходов пищевыми, их проще пускать на вторичную переработку. Такой сбор мусора несложно делать в пределах квартиры и на территории двора — потребуется выделять меньший участок. Должны быть контейнеры для пищевых и непищевых отходов, место для крупногабаритного мусора, ну и контейнеры для особо опасных бытовых отходов (батареек и ртутных ламп). Всё остальное завод может сделать сам в автоматическом режиме», — говорит Смирнов.

Ранее дуальный сбор пробовали внедрить в Екатеринбурге, однако эксперимент провалился. По данным 66.ru, в числе прочего из-за того, что никто не может обязать управляющие компании поставить во дворе баки для разного типа мусора. Сказались также привычки уральцев и желание перевозчиков сэкономить — они всё равно сваливали мусор в одну кучу.

«Есть категория граждан, которые вообще не добегают до контейнера. Над этим надо работать совместно с ТСЖ, управляющими компаниями, разъяснительную работу проводить. Сколько времени потребуется, чтобы приучить к раздельному сбору мусора, тяжело сказать. Должны меняться поколения, чтобы осознать, что это надо всем», — говорит Владислав Пинаев.

В том числе поэтому тюменский мусоросортировочный комплекс не может обойтись без ручного труда. Изначально все привезённые отходы поступают в сортировочные кабины. Сотрудники завода вручную удаляют крупные предметы, которые в дальнейшем могут привести к повреждению установленного далее в линии оборудования.

«Это доски, унитазы, какая-то большая керамика, металл, крупногабаритная плёнка, которая может куда-нибудь намотаться и произвести остановку оборудования. Это всё удаляется в первой сортировочной кабине. Также удаляется стекло в специальные ёмкости. Дальше всё делится по фракциям», — отмечает Виктор Загидулин.

Сегодня производство автоматизировано на 50%, а завод рассчитан на 300 рабочих мест, добавляет начальник сортировочного цеха ООО «ТЭО».

Производственный процесс и сложности обкатки иностранного оборудования

Весь производственный процесс на мусоросортировочном комплексе в Тюмени можно разделить на пять этапов. Первый — радиационный контроль и взвешивание. Если нормы излучения не превышают допустимые значения, мусоровоз пропускают на один из пунктов весового контроля. Далее он следует на площадку для разгрузки, которая находится уже внутри здания сортировочного комплекса. ТКО подаются на линию сортировки, и на этом заканчивается второй этап. Далее осуществляется непосредственно сама сортировка отходов, их делят на «лёгкие» и «тяжёлые». Все отходы, непригодные для вторичной переработки, отгружаются на полигон ТКО для захоронения. Предметы из древесины, штукатурки и стекла измельчаются в дробильной установке (четвёртый этап). Контролируют технологический процесс при помощи видеокамер в режиме реального времени операторы. Последний пятый этап осуществляется непосредственно на полигоне ТКО.

На покупку технологического оборудования для мусоросортировочного комплекса в Тюмени было потрачено 1,5 миллиарда рублей. Правда, справиться с его настройками рабочим удалось не сразу — многое оборудование иностранного производства.

«Происходят сбои оборудования, оно новое и практически не настроенное. Оно было поставлено из Евросоюза (Испании и Германии), прошло пусконаладочные работы, но сбои всё равно какие-то происходят. В России на такое оборудование, на такой объём просто нет производителя. Конвейерное оборудование предоставил “Гидромаш” из Липецка», — рассказывает Загидулин.

Для мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле планируется использовать оборудование из России, Германии и Италии. АО «Гидромаш» должно будет произвести лишь сепараторы чёрных металлов, конвейеры и пресс-компакторы. Известно, что с предложением о поставке оборудования для комплекса выступило также АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»). По словам врип мэра Владислава Пинаева, муниципалитет готов рассмотреть любые экономически выгодные предложения.

«Компания обкатала все недостатки, которые есть. В последующем технологии можно будет применять в Нижнем Тагиле. Томительно ожидание того, когда уже начнётся стройка объектов», — заявил Владислав Пинаев.

Сколько Биков и Бобров хотят заработать на мусоре тагильчан?

В рамках концессионного соглашения «Облкоммунэнерго» готово инвестировать чуть более четырёх миллиардов рублей. 2,47 миллиарда рублей компания планирует потратить на проектирование, строительство и введение в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, 34,53 миллиона рублей — на создание 191 площадки накопления ТКО, 63,43 миллиона рублей — на установку снегоплавильной установки. На строительство нового полигона ТКО площадью 24 га направят более 958 миллионов рублей, реконструкцию ещё двух существующих — свыше 580 миллионов рублей.

У Бикова и Боброва интерес к проекту, конечно, исключительно коммерческий. Право собственности на созданные объекты будет принадлежать муниципалитету, но продукция и доходы — «Облкоммунэнерго». Так, уже составлен список компаний, которые готовы принимать вторсырьё у тюменского мусоросортировочного завода.

«Продукция завода расписана на ближайшие полгода вперёд, она отгружается в виде брикетов. Брикеты обвязаны проволокой, размерами метр на метр. Потребители — предприятия Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Смысл предприятия — извлекать из общей массы твёрдых коммунальных отходов материалы, которые пригодны для вторичного использования. Можно извлекать более 30 фракций материалов», — говорит главный технолог завода Виталий Исаков.

Городу придётся расплачиваться перед «Облкоммунэнерго» аж до 2046 года, переплата составит 1,8 миллиарда рублей (всего будет направлено 5,87 миллиарда рублей). При этом мэрия обязана будет компенсировать концессионеру использование заёмных средств в банке. Насколько Нижний Тагил готов в финансовом плане к такому концессионному соглашению, с уверенностью пока не могут ответить ни чиновники, ни депутаты местной думы. 13 сентября должна пройти думская комиссия по бюджету, экономической политике и инвестициям, на которой будет рассмотрен данный вопрос. Планируется, что одним из выступающих станет представитель Счётной палаты. Ранее этот контрольно-ревизионный орган неоднократно высказывал недовольство участием мэрии в масштабных проектах при наличии рисков недополучения финансовых средств из регионального бюджета и других источников. С точки зрения закона заключение концессионного соглашения без заложенных источников финансирования вообще сомнительно, поэтому не исключено, что в новый мусорный проект вновь вмешается прокуратура.

«Облкоммунэнерго» намерено заработать на мусоре тагильчан почти 23 миллиарда рублей.

«Мы рады, что такой инвестор приходит на территорию Свердловской области, — отмечает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Мы хотим предложить ему более активно участвовать в реализации концессионных соглашений не только на территории Северного куста, где он является региональным оператором, но и выступить в качестве концессионера на других территориях Свердловской области. Если проекты по созданию мусоросортировочных комплексов станут типовыми, то и их стоимость, и обслуживание будут дешевле. Соответственно, плата потребителей за вывоз и утилизацию мусора тоже будет ниже».

В концессионном соглашении мэрии Нижнего Тагила и «Облкоммунэнерго» отмечается, что тарифы на оказываемые услуги должны устанавливаться в соответствии с законодательством РФ. Насколько конкретно необходимо увеличить суммы в квитанциях горожан, чиновники и бизнесмены предпочитают пока молчать.

«Для “Облкоммунэнерго” строительство инфраструктуры для обработки твёрдых коммунальных отходов — новое направление работы. Но в группе компаний “Корпорации СТС”, как вы видите, нашими коллегами из ТЭО уже реализован самый крупный на сегодняшний день проект мусоросортировочного комплекса в России. Таких заводов в стране пока нет. Ни по мощности, ни по технологиям. Это бесценный опыт. Наша компания как оператор по строительству аналогичного предприятия на территории Свердловской области будет использовать уже проверенные решения», — говорит гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Кто владеет «Облкоммунэнерго»?

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков. Возглавляет совет директоров компании экс-министр по управлению государственным имуществом, общественный советник губернатора Евгения Куйвашева Алексей Пьянков, который в 2016 году оказался в центре коррупционного скандала.

В марте этого года выяснилось, что Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подало шесть исков к «Облкоммунэнерго». Мингосимущества является акционером «Облкоммунэнерго» и взыскивает с него арендную плату за казённое имущество, которым оно пользуется.

Администрация Нижнего Тагила тесно сотрудничает с «Облкоммунэнерго» уже несколько лет. В мае 2016 года, после череды разбирательств в Федеральной антимонопольной службе, тагильские чиновники отдали городской электросетевой комплекс «Тагилэнергосетям» («дочка» «Облкоммунэнерго») в аренду на 49 лет. Стоимость сделки составила 1 миллиард рублей. Сейчас мэрия ведёт переговоры с АО «Облкоммунэнерго» по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города. Планируется, что в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощён «Облкоммунэнерго».