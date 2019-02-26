Мэрия Нижнего Тагила пересчитает «мусорные» нормативы в течение года

Администрация Нижнего Тагила в течение 2019 года организует повторные замеры нормативов накопления бытового мусора, влияющих на величину тарифа за обращение с ТКО, заявил на приёме представителей прокуратуры руководитель аппарата администрации Андрей Ленда.

«У нас в городе создана рабочая группа. В неё входят представители "Рифея", администрации, общественности. Было принято решение о том, что нормативы накопления ТКО будут пересчитаны в течение 2019 года. Посмотрим, сколько по сезонам мусора будет накапливаться. В ближайшее время выйдет постановление главы города. Там подробно будут описаны все сроки и другие детали», — рассказал Ленда.

Рабочую группу по подготовке к мусорной реформе в Нижнем Тагиле создали ещё в 2016 году, в неё вошли начальники управлений администрации и занимавший должность вице-мэра по городскому хозяйству Константин Захаров.

По результатам ранее проведённых мэрией подсчётов каждый тагильчанин, живущий в многоквартирном доме, в месяц накапливает 0,169 кубометра мусора — почти 14 вёдер отходов. На основании расчётов мэрии региональный оператор «Рифей» предложил тариф за обращение с ТКО, который составил почти 143 рубля в месяц с одного жителя МКД (и 160 рублей с жителя частного сектора) и был утверждён Региональной энергетической комиссией.

Плата за вывоз мусора для Северной зоны (куда входит Нижний Тагил и ещё 20 городов Свердловской области) стала одной из самых высоких в регионе. В Западной зоне с центром в Первоуральске платят по 120,5 рубля с человека, в Восточной зоне с центром в Екатеринбурге — почти 118 рублей. Для самой уральской столицы тариф рассчитан отдельно и составляет 148 рублей.