Житель Нижнего Тагила отправил в реанимацию гостя, испражнившегося во время новогоднего банкета посреди его квартиры

3 января в приёмный покой Демидовской городской больницы на улице Кузнецкого поступил житель Нижнего Тагила 1982 г. р. с закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчину доставили из квартиры дома по улице Газетной, где он отмечал новогодние праздники в гостях у соседа 1990 г. р., который и нанёс ему тяжкие телесные повреждения. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», задержанный находится под арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

«Подозреваемый пояснил, что они с пострадавшим вместе выпивали. В какой-то момент гость испражнился прямо на пол, за что получил несколько ударов. Мужчину доставили в реанимацию, по состоянию на 6 января он находился в состоянии комы», — рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.