«Я считаю, что наше дело ведётся спустя рукава». SUP-бордист Иван Подмазов обвиняет следствие в затягивании расследования уголовного дела по факту аварии на Тагильском пруду 

SUP-бордист Иван Подмазов считает, что следователи СК по Ленинскому району Нижнего Тагила непрофессионально подошли к расследованию уголовного дела по факту аварии на городском пруду.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой. После случившегося полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Осенью материалы были изъяты из производства дознания отдела полиции № 16 и направлены в СК по Ленинскому району, так как в действиях водителя лодки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьи 271.1 настоящего кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

«В СК обещали передать дело в суд до конца мая, чего не произошло. Осенью, после передачи дела из полиции в СК, дело стояло без движения, это отметили и в СУ СК России по Свердловской области. Только после ряда жалоб оно сдвинулось с места, но вскоре опять остановилось. Следователь, который начал дело, уволился, и его передали другому сотруднику. Прошёл почти год, а дело до сих пор не передано в суд. Уже два месяца полная тишина, в СК мы были только два раза: в первый меня и Ирину опросили. Во второй нас ознакомили с материалами дела, чтобы передать их в прокуратуру. На что прокуратура после рассмотрения материалов вернула их обратно в СК с большим перечнем на доработку. Я считаю, что наше дело ведётся спустя рукава. А виновник аварии за всё это время ни разу не выходил с нами на связь», — рассказал АН «Между строк» Иван.

В мае текущего года администрация Нижнего Тагила официально запретила кататься на SUP-досках в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Также в документ был внесён ряд иных ограничений, с которыми Иван не согласен. Совместно с другими SUP-бордистами он планирует оспорить постановление мэрии в суде.

«SUP-сёрфинг стремительно развивается, скоро в регионе будет проходить большой фестиваль, ряд соревнований. А у нас в городе вышло постановление, которое существенно ограничивает наше свободное пользование общими водоёмами. Моторная лодка сбила девушку на SUP-доске, а в результате ограничения коснулись именно сапов. В октябре прошлого года в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Свердловской области внесены изменения, один из внесённых пунктов гласит, что на акваториях в границах населённых пунктов и пристаней движение моторных судов разрешается со скоростью не более 20 км в час, а при вынужденном движении на расстоянии менее 100 метров вдоль обозначенных границ заплыва пляжей и в районах массового отдыха населения на воде — не более 10 км в час. Но этот момент никто не контролирует, моторные лодки как гоняли, так и гоняют. Зато администрация Нижнего Тагила нас ограничила в пользовании водоёмами. Я считаю, что это не совсем правильно. Если бы лодки придерживались этих правил, то тогда все бы отдыхали комфортно. Также отмечу, что ограничения в постановлении почему-то коснулись именно сапов, хотя помимо них есть и другой водный спортинвентарь. Чем это обусловлено, тоже не понятно, вопросов много к этому документу», — отметил Иван.