Выставка миниатюрных домиков открылась в Нижнетагильском театре кукол

В Нижнетагильском театре кукол открылась выставка уральской художницы Ирины Чирковой. В экспозиции (0+) представлены миниатюрные дома с декором и интерьерами.

Ирина Чиркова одной из первых в Нижнем Тагиле начала заниматься созданием авторских коллекционных кукол. Большая часть работ Ирины — это куклы и медвежата Тедди. Её персонажи побывали на выставках в России и за рубежом, но последние два года художница занимается созданием миниатюрных домов.

«Это не игрушки для детей, а направление в искусстве с большой историей: первые упоминания миниатюр встречаются ещё в Древнем Египте. Миниатюрные дома популярны до сих пор: ими украшают интерьеры, их коллекционируют, передают по наследству», — говорит художница.

Домики мастерица декорирует в разных стилях. Изначально она не планировала выставлять свои работы, а создавала их для себя. Но после того, как домов стало слишком много, решено было сделать выставку.

Увидеть работы Ирины Чирковой можно в фойе Нижнетагильского театра кукол в часы его работы.