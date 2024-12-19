А вы знали? В дореволюционных тагильских кинотеатрах существовал возрастной ценз

Первый кинотеатр в Нижнем Тагиле открыл в 1911 году купец Викул Карпович Хлопотов. Кинотеатр, названный Хлопотовым «Иллюзия», находился на первом этаже большого, красивого двухэтажного дома; на втором этаже Викул Карпович открыл гостиницу. За кинооборудованием купец ездил в Европу и Англию, а чтобы обеспечить кинотеатр электричеством, даже выстроил электростанцию во дворе дома. Здание внутри и снаружи было ярко освещено. Левый угол зала был отделан в виде старинной крепостной башни, там стояло пианино, а перед экраном находилась оркестровая яма, где располагался небольшой духовой оркестр. Каждый киносеанс включал в себя три картины: драматического содержания, видовую и комическую. Ограничений по возрасту на сеансы в «Иллюзии» не было. Роль беспристрастного цензора выполнял лично Викул Карпович: он сам ездил за новыми лентами и просматривал их, чтобы лично убедиться в том, что «картины не содержат богопротивных и скабрёзных сцен».

Второй кинотеатр открыл в своем двухэтажном каменном доме по улице Высоковской (ныне – ул. Первомайская) купец Андрей Иванович Капустин. Заведение называлось «Волшебные грёзы». На первом этаже дома было просторное фойе, а зрительный зал находился на втором этаже. В фойе стояла красивая мебель и большой электромузыкальный шкаф. Зрительный зал был просторным, с большим экраном и площадкой для выступлений. Сеанс в «Волшебных грёзах» тоже состоял из трёх картин. В основном это были фильмы комедийного характера, иногда довольно фривольного содержания. В кинотеатре Капустина существовал возрастной ценз: если хотя бы один фильм из трёх содержал сцены поцелуев или насилия, учащимся и рабочей молодёжи до 18 лет билеты на сеанс не продавали. На входе в кинотеатр дежурили два контролёра, которые следили за тем, чтобы на «фильмы для взрослых» не проходили подростки. С началом революции «Волшебные грёзы» были национализированы. Сначала в здании проходили разные собрания и митинги, затем там был открыт ресторан, который ещё до войны превратился в рабочую столовую.

Третьим кинотеатром в Тагиле стал «компанейский синематограф «Заря»», открытый в 1913 году несколькими пайщиками. Здесь были самые дешёвые цены на билеты — 10 копеек для взрослых и 5 копеек для детей. Вход для детей до 12 лет был разрешён только с родителями. Кинотеатр был закрыт в 1914 году.

После Октябрьской революции в здании склада купца Уткина по инициативе железнодорожников станции Нижний Тагил был открыт кинотеатр «Свобода». Администрация кинотеатра установила строгие правила: в зал не пускали лиц, не достигших 18 лет. Это правило стало поводом для обращения комсомольцев в горком ВКП(б) с жалобами на то, что «боевой резерв партии и юные ленинцы лишены возможности знакомиться с произведениями пролетарского кино». Жалобы возымели действие, и 28 ноября 1925 года кинотеатр «Свобода» был переименован в «Горн» и вскоре передан в ведение политико-просветительного подотдела отдела народного образования Нижнетагильского исполкома. Репертуар кинотеатра на 50% составляли советские фильмы, на 50% — заграничные. Посещение детского зрителя было не урегулировано, детей пропускали на все картины и на все сеансы. Только в 1938 году было утверждено положение о кинотеатрах, в котором вводился регламент организации детских киносеансов. Тогда же на афишах впервые появились поясняющие надписи «Детям до 16 лет».

По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 16 (самиздат), 1997 г.