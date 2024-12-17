На трассе под Нижним Тагилом в лобовом ДТП пострадали женщина и подросток

Выезд на полосу встречного движения под запрещающий дорожный знак стал причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребёнок. Авария произошла 17 декабря около 8:00 на 11 км автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка.

По предварительным данным, 49-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь в посёлке Черноисточинск со стороны Нижнего Тагила, при совершении обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение Renault Logan под управлением 45-летней женщины.

В результате аварии водитель автомобиля и 17-летний пассажир Renault получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Автоинспекторы выяснили, что за рулём Chevrolet был местный житель с 18-летним стажем вождения. По факту ДТП водитель мужчина пояснил, что при совершении обгона под запрещающий знак не справился с управлением и допустил столкновение. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 4. ст. 12.15 КоАП РФ.