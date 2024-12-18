Тагильчане рассказали о желаемых подарках на Новый год

Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob, каждый четвёртый житель Нижнего Тагила предпочёл бы получить подарочный сертификат на Новый год. Число желающих получить такие сертификаты в 3,5 раза больше тех, кто планирует их подарить. Только 9% опрошенных тагильчан рассчитывают порадовать близких сертификатами, тогда как 66% не рассматривают этот вариант, а 25% пока не определились с подарками.

Наиболее популярными направлениями для подарочных сертификатов являются косметические товары, вещи для дома, бьюти-процедуры, электроника и одежда, а также сертификаты популярных маркетплейсов. Большинство людей, желающих получить подарочный сертификат, составляют женщины (32%) по сравнению с мужчинами (19%). Молодёжь до 35 лет чаще не только дарит, но и мечтает о сертификатах на Новый год. Среди респондентов, зарабатывающих до 50 тысяч рублей, наибольшее количество желающих подарить сертификаты (14%) и их получить (31%).

Отмечается, что тагильчане с удовольствием примут сертификаты на косметику, услуги салонов красоты, покупки в супермаркетах, а также магазинов одежды и бытовой техники.